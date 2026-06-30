¿Cuánto dinero ganarán? Los contratos millonarios que esperan a Aday Mara y al resto de españoles del Draft

Ya se conocen los 60 jugadores seleccionados en el Draft de la NBA 2026, así como los contratos, la duración y la escala salarial que percibirá cada uno de ellos. Entre los españoles, Aday Mara parte con ventaja tras ser elegido en el puesto 12, lo que le garantiza el contrato de novato más elevado de la representación nacional. Todo ello llega en una temporada en la que el límite salarial de la NBA ascenderá hasta los 165 millones de dólares en el curso 2026-27, un incremento cercano al 10% respecto a la campaña anterior, el máximo permitido por el convenio colectivo.

El contrato de Aday Mara

Aday Mara ya conoce cuál será su salario como nuevo jugador de los Oklahoma City Thunder. Elegido con el pick 12 del Draft NBA 2026, el pívot español firmará un contrato de novato que puede alcanzar 27 millones de dólares en cuatro temporadas, aunque las dos últimas campañas dependerán de que la franquicia ejerza las opciones incluidas en el acuerdo.

En su primer año en la NBA, Mara percibirá 5,8 millones de dólares, una cifra que le convierte en el español mejor remunerado de esta promoción. Como referencia, el número uno del Draft, AJ Dybantsa, cobrará 14,7 millones en su temporada de debut.

La escala salarial irá aumentando de forma progresiva: en la segunda campaña ingresará alrededor de 6,1 millones de dólares; en la tercera, siempre que Oklahoma City mantenga su contrato, recibirá cerca de 6,4 millones; y en la cuarta temporada su salario ascenderá hasta aproximadamente 8,8 millones. Si los Thunder ejecutan todas las opciones previstas en su contrato de rookie, Aday Mara habrá acumulado unos 27 millones de dólares en sus primeros cuatro años en la NBA.

Salario de Sergio de Larrea

El base vallisoletano iniciará su aventura en los Dallas Mavericks, donde tratará de ganarse un puesto en la rotación del equipo. Como pick 25 del Draft, su contrato de novato arrancará con un salario de 3,1 millones de dólares en su primera temporada y aumentará hasta 3,3 millones en la segunda. Si se completan los cuatro años del acuerdo, el importe total ascenderá a 16,3 millones de dólares.

La estructura de su contrato es prácticamente idéntica a la de otros jugadores seleccionados en esa misma zona del Draft, como Cameron Carr, Zuby Ejiofor o Karim López, siguiendo la escala salarial fijada por la NBA para los contratos de rookie.

Baba Miller en busca del futuro contrato

En el caso de Baba Miller, su salario como novato todavía no está definido de forma oficial. El ala-pívot español fue seleccionado por Los Angeles Clippers con el número 36 del Draft, ya en la segunda ronda, por lo que su contrato no está sujeto a la escala salarial garantizada de los jugadores elegidos en primera ronda.

Las previsiones apuntan a que podría percibir entre 2,2 y 2,5 millones de dólares en la temporada 2026-27 si firma un contrato estándar de rookie. Sin embargo, al tratarse de una elección de segunda ronda, sus ingresos finales dependerán del tipo de acuerdo que alcance con la franquicia californiana: un contrato multianual garantizado o un contrato two-way, que alterna la NBA con la G League y conlleva unas condiciones económicas diferentes.

Contratos de los primeros elegidos del Draft NBA 2026