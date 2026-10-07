Aday Mara sorprende en su estreno NBA y apunta a ser top en una faceta clave

Los españoles de la NBA ya han comenzado sus respectivas pretemporadas con los primeros partidos de preparación. Mientras Sergio de Larrea y Santi Aldama se encuentran en Macao para disputar dos encuentros amistosos, Aday Mara dejó desde sus primeros minutos una muestra del amplio repertorio que puede poner al servicio del sistema de Mark Daigneault.

Binomio top de Aday Mara y Bennett Stirtz

Dos de los grandes focos de atención en el primer amistoso de los Thunder estaban puestos en Aday Mara y Bennett Stirtz, los dos rookies seleccionados en primera ronda. El pívot español afronta su salto a la NBA después de proclamarse campeón de la NCAA con Michigan, mientras que el base llega tras una brillante temporada con Iowa, donde compartió vestuario con el también español Álvaro Folgueiras.

Had to run this back as the @OGandE Power Play of the Game 🎥 pic.twitter.com/kawfliAvPY — OKC THUNDER (@okcthunder) October 7, 2026

Stirtz dispuso de 30 minutos en la victoria de OKC ante los Pelicans en el BOK Center de Tulsa, firmando una actuación completa con 15 puntos, seis asistencias y cinco rebotes. Sin embargo, fue Aday Mara quien acaparó los focos. El pívot español, también titular, apenas necesitó 18 minutos para dejar una tarjeta estadística de 12 puntos, nueve rebotes, tres asistencias y tres tapones, mostrando desde el primer encuentro buena parte de su potencial.

Futuro importante en clave defensiva

Aday Mara fue el máximo reboteador de todo el encuentro con nueve capturas y también lideró el apartado defensivo con tres tapones, dos facetas que están llamadas a ser fundamentales en su primer año en la NBA. Pero sus prestaciones van más allá de una buena actuación de pretemporada: dentro de los Thunder ya ven en el pívot aragonés el potencial de convertirse, con el tiempo, en uno de los grandes especialistas defensivos de la liga.

Mara mostró en Tulsa buena parte de las cualidades que llevaron a OKC a apostar por él con el número 12 del Draft de la NBA de 2026. El pívot español fue eficiente de cara al aro, dominó el rebote, protegió la pintura y demostró también capacidad para generar juego y encontrar a sus compañeros. Y todo ello ante unos Pelicans que pusieron en pista prácticamente toda su rotación habitual, un escenario que da todavía más valor a su actuación.