Aday Mara ya es Thunder y llega a la NBA con las ideas muy claras

Comienza un nuevo curso para OKC con un objetivo ambicioso: conquistar el segundo título de su historia, después del logrado hace dos años bajo el liderazgo de Shai Gilgeous-Alexander. El equipo dirigido por Mark Daigneault vuelve a situarse entre los grandes contenders al anillo, aunque deberá hacerlo sin una pieza importante como Lu Dort, que puso rumbo a los Atlanta Hawks. Y en este nuevo proyecto también hay un protagonista especial: Aday Mara, que ha vivido su primer día como jugador NBA con los Thunder y comienza así una nueva etapa en su carrera.

Aday Mara: “Creo que mi rol va a ser un poco diferente”

El internacional español completó tres temporadas en la NCAA, dos de ellas en UCLA y una última en Michigan que terminó de la mejor manera posible: conquistando el título y convirtiéndose en el primer español en proclamarse campeón universitario. Ese salto de nivel le abrió las puertas del Draft de la NBA, donde fue seleccionado para poner rumbo a los Oklahoma City Thunder. Mara aterriza así en un equipo construido para volver a pelear por todo y en el que tendrá que hacerse un hueco dentro de una rotación interior con varias alternativas y mucha competencia.

En su primer Media Day con OKC, Aday Mara dejó claro desde el principio que llega dispuesto a asumir el rol que necesite el equipo. “Solo voy a tratar de ayudar al equipo lo más que pueda. Sé que hay bases realmente buenos. Tenemos un MVP en el equipo. Creo que mi rol aquí, para tratar de ayudar al equipo lo más que pueda, va a ser un poco diferente“, explicó el pívot español, consciente de que aterriza en un vestuario con mucho talento y unas jerarquías ya establecidas.

Reemplazo de Isaiah Hartenstein

El juego interior de los Thunder se presenta como uno de los más sólidos de toda la NBA, con una pareja de primer nivel formada por Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. El alemán, además, renovó este verano cuando todo apuntaba a que podía cambiar de aires y buscar un nuevo destino en la liga. Por detrás de ambos aparece ahora una pareja de rookies que tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo: Aday Mara y Thomas Sorber, dos jóvenes interiores llamados a competir por minutos y a aprender al lado de dos referentes ya consolidados.

Aday Mara sabe que tendrá que esperar su momento y ganarse sus oportunidades dentro de una rotación interior con mucha competencia. Su presencia puede cobrar especial importancia en aquellos partidos en los que los Thunder necesiten más centímetros y presencia física cerca del aro, con duelos especialmente atractivos como los que le enfrentarán a los Spurs de Victor Wembanyama. En ese proceso de adaptación contará también con el respaldo de Isaiah Hartenstein, que valoró positivamente la profundidad del equipo en la posición de pívot: “Creo que te da más profundidad. Mi trabajo con los jóvenes, entre ellos Aday Mara, es simplemente ayudarlos “.

Aday Mara y sus datos en NCAA

UCLA 2023-24 UCLA 2024-25 Michigan 2025-26 Minutos 9,6 13,1 23,4 Puntos 3,5 6,4 12,1 Rebotes 1,9 4,0 6,8 Asistencias 0,5 1,0 2,4 Tapones 0,7 1,6 2,6 FG% 44,2% 59,0% 66,8% eFG% 44,2% 59,0% 67,3% TS% 47,8% 59,4% 65,9% PER — 29,6 26,2

OKC Training Camp Roster

Oklahoma City Thunder ya tiene definido su roster para el training camp de la temporada 2026-27, que arrancó este martes 29 de septiembre. El equipo disputará cinco partidos de pretemporada, con el primero de ellos previsto para el 6 de octubre frente a los New Orleans Pelicans en Tulsa. El debut oficial llegará el 20 de octubre, con una visita a los San Antonio Spurs.

❝Everything you want out of the first day, they brought today.❞



Watch more from Day 1 of training camp 📺 https://t.co/103tE1ijwH pic.twitter.com/PfuvFKG6Yl — OKC THUNDER (@okcthunder) September 29, 2026

OKC afronta el inicio de la preparación con una plaza libre en su roster estándar de 15 jugadores. Los Thunder liberaron ese puesto este verano tras el traspaso de Lu Dort a los Atlanta Hawks y todavía tienen pendiente decidir cómo completar definitivamente su plantilla.

En cuanto a los contratos two-way, las tres plazas ya están ocupadas por Brooks Barnhizer, Otega Oweh y Josh Dix. Además, Christoph Tilly, Andrew Holifield, Robert McCray V y Zhaire Smith se incorporarán al training camp con contratos Exhibit 10, acuerdos de un año y sin garantías que permiten a los jugadores formar parte de la pretemporada y competir por una oportunidad dentro de la organización.