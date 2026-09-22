OKC confía en Aday Mara mientras el Oeste mueve ficha ¿quién ha hecho mejor mercado?

La offseason de la NBA encara su recta final y las treinta franquicias ya tienen la mirada puesta en el inicio de la pretemporada. Los grandes candidatos han perfilado sus proyectos y, entre ellos, aparecen varios nombres del Oeste con aspiraciones de pelear por todo. Los Thunder de Aday Mara forman parte de ese grupo de contenders junto a Spurs, Wolves y Lakers, en una conferencia que promete una batalla de máxima exigencia. Con las plantillas prácticamente definidas, la gran pregunta pasa ahora por saber qué equipos han firmado una mejor temporada baja y cuáles llegan más reforzados al nuevo curso.

Oklahoma City Thunder: B+

Fichajes : Bennett Stirtz, Aday Mara, Josh Dix, Otega Oweh

: Bennett Stirtz, Aday Mara, Josh Dix, Otega Oweh Salidas : Branden Carlson, Lu Dort, Isaiah Joe, Aaron Wiggins

: Branden Carlson, Lu Dort, Isaiah Joe, Aaron Wiggins Quinteto titular: Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Jalen Williams, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein

Los Thunder de Daigneault quieren recuperar el trono después de perderlo la pasada temporada y han vuelto a confiar en la fórmula que les ha permitido construir una de las plantillas más espectaculares de la NBA: el Draft. OKC ha realizado varios movimientos alrededor de sus elecciones, además de asegurar la continuidad del alemán Hartenstein, aunque por el camino también ha perdido piezas de valor como Joe, Wiggins y Dort. Un balance que explica que los Thunder no alcancen la calificación de A en su temporada baja.

Aun así, las incorporaciones de Stirtz para reforzar la posición de base y, especialmente, la llegada de un proyecto como Aday Mara para la pintura, mantienen intactas las expectativas en Oklahoma City. El proyecto de Daigneault vuelve a apuntar alto y los Thunder quieren demostrar que la pérdida del trono fue solo un paréntesis.

Dallas Mavericks: B

Fichajes : Santi Aldama, Marcus Sasser, Mores Johnson, Tarik Biberovic, Sergio de Larrea, Vsevolod Ischchenko, Tobi Lawal, Zaccharie Risacher

: Santi Aldama, Marcus Sasser, Mores Johnson, Tarik Biberovic, Sergio de Larrea, Vsevolod Ischchenko, Tobi Lawal, Zaccharie Risacher Salidas : Brandon Williams, Khris Middleton, Ryan Nemhard, Klay Thompson, Marvin Bagley III, AJ Johnson

: Brandon Williams, Khris Middleton, Ryan Nemhard, Klay Thompson, Marvin Bagley III, AJ Johnson Quinteto titular: Kyrie Irving, Max Christie, Cooper Flagg, PJ Washington, Daniel Gafford

El tándem formado por Masai Ujiri y Dusty May ha diseñado un verano ambicioso en Dallas, con varios movimientos destinados a cambiar el rumbo del proyecto. La llegada de los españoles Santi Aldama y Sergio de Larrea aporta talento y proyección, mientras que el pick 9 del Draft, Morez Johnson, aterriza desde Michigan con un conocimiento previo del sistema de May que puede facilitar su adaptación.

A ello se suma la incorporación de un antiguo número uno del Draft como Risacher, una operación que encaja con la apuesta de Ujiri por ampliar el radar de los Mavericks hacia el mercado internacional. Dallas gana profundidad y capacidad anotadora y, con el regreso de Kyrie Irving para ocupar el puesto de base, consigue dar forma a un quinteto con argumentos para mirar hacia arriba en el Oeste.

Los Angeles Lakers: B

Fichajes : Cameron Carr, Quentin Grimes, Collin Sexton, Matisse Thybulle, Jaden Hardy, Walker Kessler, Kevon Looney, Sandro Mamukelashvili, Ziaire Williams

: Cameron Carr, Quentin Grimes, Collin Sexton, Matisse Thybulle, Jaden Hardy, Walker Kessler, Kevon Looney, Sandro Mamukelashvili, Ziaire Williams Salidas : DeAndre Ayton, Rui Hachimura, Jaxson Hayes, LeBron James, Luke Kennard, Marcus Smart

: DeAndre Ayton, Rui Hachimura, Jaxson Hayes, LeBron James, Luke Kennard, Marcus Smart Quinteto titular: Luka Doncic, Austin Reaves, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Walker Kessler

Verano de mucho movimiento en Los Ángeles, con múltiples llegadas a los Lakers, pero también salidas de peso, entre ellas la marcha de LeBron James rumbo a Philadelphia. JJ Redick afrontará así una nueva etapa al frente de un proyecto que mantiene un objetivo claro: construir una rotación capaz de competir al máximo y llegar lejos en los Playoffs.

Las incorporaciones de Kessler y Mamukelashvili aportan profundidad y presencia física a la pintura angelina, mientras que Sexton y Grimes refuerzan el perímetro con anotación, energía y recursos para liberar responsabilidades ofensivas. Dos piezas que pueden convertirse en aliados importantes para Luka Doncic y Austin Reaves en una plantilla que busca dar un nuevo paso adelante.

Minnesota Timberwolves: A-

Fichajes : LaMelo Ball, Jonathan Kuninga, Isaiah Evans, Mouhamadou Gueye, Trey Kaufman-Renn, Trey Lyles, Cody Williams

: LaMelo Ball, Jonathan Kuninga, Isaiah Evans, Mouhamadou Gueye, Trey Kaufman-Renn, Trey Lyles, Cody Williams Salidas : Mike Conley, Josh Green, John Konchar, Kyle Anderson, Julius Randle, Naz Reid

: Mike Conley, Josh Green, John Konchar, Kyle Anderson, Julius Randle, Naz Reid Quinteto titular: LaMelo Ball, Anthony Edwards, Jonathan Kuminga, Jaden McDaniels, Rudy Gobert

Dos llegadas con potencial para convertirse en titulares como LaMelo Ball y Jonathan Kuminga, pero también una apuesta clara por aumentar la profundidad de la plantilla y acumular futuros picks de Draft. La incorporación de Ball puede darle mayor libertad ofensiva a Anthony Edwards y abrir nuevas posibilidades en el juego de pick&roll junto a Rudy Gobert, mientras que Kuminga añade físico, capacidad atlética y recursos para elevar el nivel del perímetro.

También habrá que seguir de cerca la adaptación de Trey Lyles, que regresa a la NBA después de una temporada en el Real Madrid. Una pieza con experiencia que puede aportar alternativas y profundidad a la rotación de los Timberwolves.

Portland Trail Blazers: B+

Fichajes : Branden Carlson, Ja Morant, Micah Poter, Jeremy Sochan

: Branden Carlson, Ja Morant, Micah Poter, Jeremy Sochan Salidas : Jerami Grant, Kris Murray, Matisse Thybulle

: Jerami Grant, Kris Murray, Matisse Thybulle Quinteto titular: Ja Morant, Damian Lillard, Toumani Camara, Deni Avdija, Donovan Clingan

Se esperaba que Ja Morant pudiera cambiar de equipo durante el verano, pero Portland no aparecía entre los destinos más previsibles. Su llegada a los Trail Blazers plantea ahora un escenario especialmente interesante, sobre todo por la acumulación de talento en el backcourt, donde también aparecen un Damian Lillard ya recuperado, Jrue Holiday y Scoot Henderson.

Los Trail Blazers han optado por una estrategia clara: acumular talento, aumentar sus opciones y esperar a ver cómo encajan todas las piezas antes de tomar decisiones definitivas. Es una apuesta que deja su temporada baja con una calificación de B+, aunque todavía existe margen suficiente para que el proyecto suba o baje varios escalones en función de cómo evolucione la plantilla.