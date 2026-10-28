Santi Aldama, cerca de debutar con los Mavericks: pasa por la G League y vuelve a Dallas

Santi Aldama entrenó con los Texas Legends dentro de su protocolo de regreso y fue llamado de nuevo por los Mavericks. Es dudoso ante los Thunder de Aday Mara.

Santi Aldama está cada vez más cerca de estrenarse con los Dallas Mavericks. El ala-pívot canario fue asignado este martes a los Texas Legends, el filial de la G League, para entrenar como parte de su protocolo de vuelta a la competición, y horas después fue llamado de nuevo por el primer equipo. Aldama no juega un partido oficial desde febrero y figura como dudoso para el duelo ante los Thunder de Aday Mara.

El movimiento lo dio a conocer el periodista Marc Stein, que trasladó el anuncio de la franquicia texana: “Los Mavericks dicen que Santi Aldama ha sido asignado a los Texas Legends para entrenar con el equipo como parte de su protocolo de vuelta a la competición”, escribió en X, en declaraciones traducidas por Solobasket.

Según The Dallas Morning News, el club anunció que Aldama haría un partidillo con los Legends y que regresaría a la disciplina del primer equipo al terminar la sesión. La idea, como recoge Marca, era que solo se ejercitara, sin llegar a jugar con el filial. Ese mismo martes, los Mavericks lo llamaron de nuevo, según ESPN.

Una artroscopia en la rodilla derecha lo ha tenido parado desde febrero

La ausencia de Aldama no tiene que ver con su traspaso, sino con la rodilla. El canario se lesionó con los Memphis Grizzlies y en marzo se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha, una operación que puso fin a su quinta temporada en la NBA, según Marca. The Dallas Morning News añade que en marzo también recibió una infiltración para tratar las molestias en esa rodilla.

Su último partido fue el 4 de febrero, una victoria de los Grizzlies ante los Sacramento Kings (129-125), según los registros de ESPN. Desde entonces se ha perdido las Ventanas FIBA con la Selección española y el arranque de este curso.

Los Mavericks lo adquirieron en julio en un traspaso a seis bandas con Memphis, pero Aldama se perdió el campus de entrenamiento, la pretemporada y los cuatro primeros partidos de la fase regular, según The Dallas Morning News. Dallas suma un balance de 2-2 tras ganar 109-113 en Miami.

Su debut podría llegar esta semana, en una racha de tres partidos en casa

Mundo Deportivo sitúa su estado de cara al partido ante Oklahoma City como “dudoso”, y Marca apunta que el regreso podría darse esta misma semana. The Dallas Morning News considera posible que debute en alguno de los tres próximos partidos de los Mavericks, todos en el American Airlines Center: ante los Thunder, ante los Houston Rockets el viernes, en el inicio de la fase de grupos de la NBA Cup, y ante los Sacramento Kings el lunes.

Si se estrena ante los Thunder, Aldama se cruzaría con Aday Mara, que acaba de firmar su primer doble-doble en la NBA. Quien no estará es Sergio de Larrea, descartado por los Mavericks por un esguince de rodilla, según Mundo Deportivo. En su paso por los Legends, Aldama coincidió con los gemelos canarios Jorge y Guillermo Díaz-Graham, elegidos por el filial en el draft internacional de la G League, según Mundo Deportivo. Los Mavericks cortaron a los dos hermanos el 16 de octubre; Jorge Díaz-Graham había firmado un contrato Exhibit 10 con Dallas.

Viene de la mejor temporada de su carrera en Memphis

Aldama, que afronta su sexta campaña en la NBA, promedió el curso pasado 14,0 puntos, 6,7 rebotes y 2,9 asistencias en 27,9 minutos, con un 47,9% en tiros de campo y un 35,0% en triples, en 43 partidos, según los datos de ESPN. En su carrera suma 278 partidos y 10,4 puntos de media.

Los Mavericks reciben a los Oklahoma City Thunder en la madrugada del miércoles al jueves 29 de octubre, a las 2:30 horas, hora peninsular.