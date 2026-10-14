¿El próximo español en la NBA? Firma un contrato Exhibit-10 con la franquicia más ‘española’ de la liga

Arranca la pretemporada en la NBA y las treinta franquicias ultiman su puesta a punto antes del inicio de la competición oficial este 20 de octubre, un día después de que se revelen las plantillas definitivas. Será una temporada con un marcado acento español, en la que convivirán hasta cinco jugadores con contrato —Santi Aldama, Hugo González y los rookies Aday Mara, Sergio de Larrea y Baba Miller—, a los que se suma un nombre más gracias a un acuerdo Exhibit-10.

Jorge Díaz-Graham firma con Dallas Mavericks

El interior canario se suma al proyecto de Dallas Mavericks tras firmar un contrato Exhibit-10, uniéndose a Sergio de Larrea y Santi Aldama en la franquicia con más acento español de Texas. A sus 23 años, el ala-pívot aterriza con un acuerdo por el salario mínimo no garantizado, por lo que la pretemporada será determinante para definir su futuro. Si logra convencer al cuerpo técnico, su vinculación podría transformarse en un contrato two-way, lo que le permitiría alternar minutos en la NBA con los Mavericks y fogearse en la G League con los Texas Legends que se ubican en Frisco y dirige Max Hooper.

Su notable rendimiento en la Summer League de Las Vegas (donde promedió 7,2 puntos y 5,4 rebotes) le valió para ser elegido en el número 1 del Draft Internacional de la G League por los Texas Legends —mientras que el número tres fue para su hermano Guillermo—. Ahora, se espera que el interior canario tenga minutos a las órdenes de Dusty May en los partidos de pretemporada que disputarán los Mavericks tras su gira por Macao. Un calendario que se compone de las siguientes citas:

15 de octubre: Dallas Mavericks vs New Orleans Pelicans

17 de octubre: Dallas Mavericks vs Atlanta Hawks

Martes 13 con movimientos en Dallas Mavericks

El roster de pretemporada de los Dallas Mavericks alcanza ya el límite permitido de 21 jugadores viendo como los Mavs mantienen cubiertas sus tres plazas de contrato bidireccional (two-way) con John Poulakidas, Jett Howard y Tobi Lawal. Sin embargo, tanto Lundy como el mismo Díaz-Graham son elegibles para este tipo de acuerdos si Dallas decide prescindir de alguno de los tres ocupantes actuales. Dada la flexibilidad que ofrecen los contratos two-way, no se descartan movimientos de última hora en el roster final.

Jorge Díaz-Graham ya trabaja con dorsal propio en la disciplina de los Dallas Mavericks, un detalle significativo que apunta a que podría completar la pretemporada con la franquicia texana. El interior canario reforzará una posición en la que ya coincidirá con Morez Johnson Jr. y Santi Aldama, donde su gran tiro exterior se perfila como su principal baza para arañar minutos.

Más allá de su muñeca y su acierto, Díaz-Graham destaca por su interesante visión de juego y un manejo de balón impropio para su estatura, elementos demostrados en los Panthers de Pittsburgh y los Beavers de Oregon State de NCAA. Su repertorio ofensivo está mucho más evolucionado de lo que reflejan sus credenciales, lo que lo convierte en un proyecto de jugador aún más sugerente a medida que gane masa muscular y potencia física.

Roster Dallas Mavericks