Los Knicks, humillados en Toronto: regreso triunfal de Kawhi Leonard con los Raptors

Noche de fiesta anoche en el Scotiabank, y con razón, porque Kawhi Leonard hacía su gran regreso con la camiseta de los Raptors. Durante una mitad, “The Klaw” fue ovacionado en cada ocasión y no dejó de corresponder a los aficionados que acudieron a verlo frente al equipo B de los Knicks, en “back-to-back” y, por tanto, sin sus titulares, que descansaron. En 17 minutos de la primera mitad, el veterano llenó la hoja estadística: 21 puntos con 6/12 en tiros de campo, incluidos 4/8 en triples, 5 rebotes y 2 robos.

Kawhi Leonard 15 mins into his Raptors return 👀: 20 PTS 4 REB 2 STL 4/7 3PT 6/11 FG https://t.co/aurhKy4KRS — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) October 14, 2026

Enfrente, unos Knicks sin sus titulares salieron mal parados de la comparación y vieron cómo su rival se les escapaba en el marcador a base de rachas incesantes. El público estuvo atento a cada gesto positivo de Kawhi Leonard para hacerse oír, como en su primer robo, su primer triple y después su “jumpshot” desde la línea de fondo para cerrar un 10-0 (15-4). A su lado, Scottie Barnes no se quedó quieto y anotó 15 puntos solo en el primer acto, lo que relegó a los neoyorquinos a -20 tras un único cuarto (42-22).

Kawhi Leonard sube de revoluciones y evoca su tiro de 2019

Kawhi Leonard fue subiendo de ritmo con un nuevo triple desde la esquina y luego otro desde la esquina contraria, con un pequeño bote en el tablero y el aro, como un guiño del destino que recordaba su tiro decisivo en el Game 7 de las semifinales de conferencia de 2019 ante los Sixers (52-24). RJ Barrett y Collin Murray-Boyles aportaron relevos y Kawhi Leonard consiguió terminar a lo grande, probablemente consciente de que no jugaría la segunda mitad. El resultado: ¡Toronto se fue a +39 al descanso (86-47)!

"You know he loves those rims!" Kawhi Leonard from a familiar corner… with a familiar bounce 😅 https://t.co/fgqhdYsyfe — NBA (@NBA) October 14, 2026

Collin Murray-Boyles impresiona y los Raptors siguen sumando

A su vez, los titulares de los Raptors se fueron sumando poco a poco a Kawhi Leonard, pero otros tomaron el relevo, como Ja’Kobe Walter y un Collin Murray-Boyles que impresionó y terminó con 19 puntos con 7/7 en tiros, incluido 2/2 en triples, lo que dio lugar a un bonito duelo a distancia con James Wiseman (18 puntos y 10 rebotes). A la sombra del ex pívot de los Warriors, los dos “frenchies” Pacôme Dadiet y Mohamed Diawara también aprovecharon para lucirse.

Pacôme Dadiet confirmó tras su interesante actuación de la víspera, con 10 puntos y 1 asistencia en 18 minutos. Esta, por cierto, fue para Mohamed Diawara, en un triple. Tras unas primeras apariciones bastante discretas, Mohamed Diawara se rehízo en este partido gracias a su actividad en ambos lados de la pista y a sus 13 puntos, con 3/7 en triples, y 3 rebotes.

Los dos equipos se volverán a ver las caras en Nueva York este jueves y la situación podría ser muy distinta con el regreso de los titulares en los Knicks, mientras que Kawhi Leonard podría ser dosificado para poder jugar en Detroit al día siguiente…