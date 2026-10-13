“¡Es una locura total!”: El pase de Nikola Jokić dejó sin palabras a los Nuggets

Ha repartido cientos de pases, y algunos ya parecían desafiar las leyes de la física. Pero Nikola Jokić quizá haya firmado su obra maestra. El 4 de octubre, ante el Jazz, el pívot de los Nuggets encontró a Cam Johnson en la esquina contraria con un pase por la espalda que desorientó a tres defensores.

Una semana después, el triple MVP ni siquiera intenta restar importancia a su hazaña. “Fue probablemente el mejor pase de mi carrera en la NBA. Así que fue un buen pase”, sonríe en declaraciones al Denver Post. “Simplemente vi la apertura. ¿Y por qué no? Resulta que fue un buen pase.”

Aaron Gordon sobre el pase de Jokić: “¡Es una locura total!”

Incluso Aaron Gordon, pese a estar más que acostumbrado a las genialidades del serbio, sigue estupefacto. “No es necesariamente el pase lo que me impresionó, sino su capacidad para leer la defensa. Abandonó el sistema previsto porque vio algo. Y lo que vio fue un pase por la espalda, que atraviesa toda la cancha, bajo el aro. ¡Es una locura total!”

El ala-pívot asegura incluso que clasificó de inmediato esa jugada entre los cinco o diez mejores pases de la historia de la NBA. Hasta el punto de que algunos lo acusaron de exagerar.

David Adelman comparte, sin embargo, esa admiración. “Uno de los mejores pases de todos los tiempos. Para ser honesto, en directo no me había dado cuenta del ángulo de ese pase. Así que cuando lo vi en video, casi me caigo de espaldas… Tuve suerte. Vi jugar a Magic (Johnson), a (Larry) Bird y a todos esos jugadores, y uno se fija en lo que hacen y en cómo anticipan las jugadas incluso antes de que ocurran. Todo eso. Conocen las rotaciones. Conocen la defensa. Pero Nikola es otra cosa.”

Y eso que solo era la pretemporada…