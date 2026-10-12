586 días después, Kyrie Irving vuelve a las canchas de la NBA

¡586 días! Es el tiempo que ha necesitado Kyrie Irving para volver a las canchas de la NBA. Víctima de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 3 de marzo de 2025, el base de Dallas ha realizado por fin su gran regreso a la competición. Y, por decirlo de alguna manera, no ha perdido la mano…

Un regreso con 17 puntos en 22 minutos para Kyrie Irving

En Macao, en el segundo enfrentamiento ante los Rockets, Kyrie Irving terminó como máximo anotador de los Mavericks con 17 puntos en solo 22 minutos, con 6 de 13 en tiros de campo y 3 de 3 en tiros libres. Una aportación clave para la victoria de los texanos (132-115), dos días después de su abultada derrota ante esos mismos Rockets.

Titular, Kyrie Irving recuperó rápidamente las sensaciones, ya que anotó la primera canasta de su equipo, en un estilo igual de acrobático que siempre, aunque Dallas limitó lógicamente su tiempo de juego. Tras disputar una parte de los tres primeros cuartos, el base no fue requerido en el último periodo.

Los Mavericks ya habían tomado el control al descanso (58-51) y confirmaron su dominio tras la reanudación. Con 37 puntos anotados en cada uno de los dos últimos cuartos, Dallas se escapó pronto en el marcador. Enfrente, Marcus Smart (20 puntos) fue el máximo anotador de Houston.

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Kyrie Irving: Una primera conexión prometedora con Cooper Flagg

El encuentro también supuso los primeros pasos en competición de la asociación entre Kyrie Irving y Cooper Flagg, autor de 14 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias. Un dúo que genera mucha impaciencia en los Mavericks y en el que la franquicia confía para volver a los playoffs.

“Kyrie es uno de esos jugadores que hacen las cosas más fáciles a sus compañeros. Es uno de los grandes jugadores de nuestro deporte, un talento increíble. Con su personalidad, es muy fácil jugar a su lado”, explicó recientemente Cooper Flagg, impaciente por desarrollar su complementariedad. “El tiempo que hemos pasado juntos en la pista este verano ha sido muy beneficioso para construir esa conexión. Tengo muchas ganas de compartir cancha con él.”

Por su parte, Zaccharie Risacher mostró una cara alentadora, con 16 puntos con 7 de 13 en tiros, incluidos dos triples. El francés también se lució con un mate de espaldas tras un pase a ciegas de Sergio de Larrea, después de un primer encuentro complicado ante los Rockets.

“Hoy mi objetivo va más allá de mí mismo”

Para Kyrie Irving, lo más importante era, sin embargo, volver a competir. Tras perderse el final de la temporada 2024/25 y la totalidad de la siguiente, el nueve veces All-Star puede por fin mirar al futuro. “Cuando amas lo que haces cada día, no sientes que trabajas”, explicó en una entrevista difundida por la NBA. “El baloncesto me ha aportado mucho más de lo que podría haber imaginado. Se trata de dejar huella… Hoy mi objetivo va más allá de mí mismo.”

Un regreso también esperado por su nuevo entrenador, Dusty May, seducido por la influencia del base sobre sus compañeros.

“Ha estado increíble en los entrenamientos, tanto por su liderazgo como por su papel de mentor con los jóvenes. Tiene muchísimos conocimientos y le animamos a compartirlos con el resto del equipo”, confesó el técnico antes del partido.

“Tengo ganas de verlo en la cancha. En los entrenamientos hemos visto cuánto atrae la atención de la defensa y cómo crea ventajas para sus compañeros. El simple hecho de tener a un creador como él en la pista va a abrir muchísimas posibilidades a todos.”

Tras 586 días de ausencia, Kyrie Irving ha recuperado, por tanto, las sensaciones. Y Dallas, a su director de orquesta.