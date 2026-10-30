Aday Mara, Hugo González, De Larrea y Baba Miller: así van los españoles en la NBA tras octubre

Aday Mara lidera a los españoles de la NBA con 5,6 puntos y un doble-doble; De Larrea y Aldama siguen de baja en Dallas. Números y horarios del fin de semana.

Aday Mara es el español con más minutos y mejores números en el arranque de la NBA: 5,6 puntos, 4,2 rebotes y 1,4 tapones en 15,8 minutos de media con los Oklahoma City Thunder, con un doble-doble ya en su cuenta. Hugo González, Sergio de Larrea y Baba Miller buscan su sitio en las rotaciones, mientras Santi Aldama y el propio De Larrea están de baja en Dallas.

La madrugada del jueves al viernes solo dejó tres partidos y ninguno con un español en pista, así que toca hacer balance. Todos los datos de esta pieza son de las estadísticas de partido recogidas por ESPN, con los encuentros de la temporada regular jugados hasta el 29 de octubre.

Aday Mara, el más regular: cinco partidos y un doble-doble

El pívot aragonés ha jugado los cinco partidos de los Oklahoma City Thunder: 5,6 puntos, 4,2 rebotes, 1 asistencia y 1,4 tapones en 15,8 minutos, con un 55% en tiros de campo. Su mejor noche llegó ante los Phoenix Suns, con 11 puntos y 10 rebotes, su primer doble-doble en la NBA.

En el último partido, la primera derrota de los Thunder (120-96 en Dallas), aportó 6 puntos, 3 rebotes y 2 tapones en 21 minutos, su tope de la temporada regular. Los Thunder van 4-1.

Hugo González: 13 puntos en su mejor noche con los Celtics

El exjugador del Real Madrid promedia 3,3 puntos y 2,5 rebotes en 10,8 minutos en cuatro partidos con los Boston Celtics. Casi todo llegó en una noche: 13 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en 24 minutos ante los Chicago Bulls (134-99). En los otros tres partidos sumó 20 minutos en total y no anotó; en el último, la victoria por 125-124 ante los Brooklyn Nets tras prórroga, jugó 6 minutos.

De Larrea, 21 puntos antes de la lesión de rodilla

El base vallisoletano firmó ante los San Antonio Spurs su gran noche en la NBA: 21 puntos con 9 de 15 en tiros de campo y 3 de 4 en triples, en 33 minutos. En sus otros tres partidos con los Dallas Mavericks jugó 14 minutos en total. Promedia 5,3 puntos y 11,5 minutos, y se retiró en Miami con una distensión en la rodilla derecha. ESPN lo da como baja, igual que a Santi Aldama, que todavía no ha jugado esta temporada en la NBA tras su operación de rodilla.

Baba Miller, minutos de rotación en los Clippers

El ala-pívot balear ha jugado tres partidos con Los Angeles Clippers: 2,7 puntos y 3,7 rebotes en 9,7 minutos, con 4 de 5 en tiros de campo. Su partido más completo fue el último, en el derbi ante los Lakers: 4 puntos, 7 rebotes y 2 tapones en 17 minutos.

Cuándo juegan los españoles este fin de semana

Todos los horarios son peninsulares. En la madrugada del viernes al sábado 31 de octubre, los Celtics de Hugo González reciben a los Chicago Bulls a las 00:30 horas; a la 1:00, los Mavericks reciben a los Houston Rockets y los Clippers de Baba Miller visitan a los Minnesota Timberwolves. Los Thunder de Aday Mara juegan en Houston en la madrugada del domingo 1 de noviembre, a la 1:30. Ese mismo domingo, los Celtics visitan a los Orlando Magic a las 21:30, y los Clippers cierran la semana en San Francisco ante los Golden State Warriors el lunes 2 a las 2:30.