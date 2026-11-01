Aday Mara pone cuatro tapones en la derrota de los Thunder en Houston; Hezonja, 11 rebotes en el triunfo de los Cavs

Aday Mara firma 7 puntos, 9 rebotes y 4 tapones en la derrota de los Thunder ante los Rockets (119-98) sin Holmgren. Hezonja coge 11 rebotes en el 111-136 de los Cavs.

Aday Mara dejó cuatro tapones, nueve rebotes, siete puntos y tres asistencias en 28 minutos desde el banquillo en la derrota de los Oklahoma City Thunder en Houston (119-98), en el primer partido del equipo sin Chet Holmgren. En Milwaukee, Mario Hezonja, exjugador del Real Madrid, firmó 11 rebotes en la paliza de los Cavaliers a los Bucks (111-136). Y el lunes, Thunder y Cavs se cruzan.

Mara, sus mejores minutos en la NBA en la primera noche sin Holmgren

El partido del Toyota Center arrancó a la 1:30 de la madrugada, hora peninsular, y era el primero de Oklahoma City desde que la franquicia anunció el viernes que Holmgren estará de baja al menos dos meses por una lesión en la rodilla derecha. Isaiah Hartenstein salió de titular en el puesto de pívot y Mara lo hizo desde el banquillo, pero el aragonés acabó jugando 28 minutos, la cifra más alta en sus seis partidos de temporada regular, según los datos de la NBA.

Mara completó 3 de 7 en tiros de campo y 1 de 1 en tiros libres, con 3 rebotes ofensivos, según el box score oficial. Sus cuatro tapones son su mejor registro en lo que va de curso y fueron todos los del equipo: los Thunder terminaron con 4 tapones por los 7 de Houston. Sus 9 rebotes solo quedan por detrás de los 10 del día de su primer doble-doble en la NBA, ante los Suns. Su balance con él en pista fue de -8.

Jabari Smith Jr. y los triples de Smart hunden a los Thunder

Jabari Smith Jr. anotó 30 puntos con 9 rebotes y 6 de 12 en triples, y Marcus Smart sumó 24 con 7 de 10 desde más allá del arco. Alperen Sengun añadió 16 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias y Kevin Durant, 14 puntos. Los Rockets metieron 18 de 41 triples y llegaron a mandar por 27 puntos.

Houston ya ganaba 62-51 al descanso tras un parcial de 18-4 en el segundo cuarto, y un 8-0 al inicio del tercero abrió una ventaja de 19 puntos que ya no bajó de 12. Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador de Oklahoma City con 26 puntos (10 de 20 en tiros), por delante de Kenrich Williams y Bennett Stirtz, con 11 cada uno. Los Thunder, que habían empezado la temporada con un 4-0, encadenan dos derrotas y se quedan en 4-2. Los Rockets, sin Fred VanVleet ni Reed Sheppard, mejoran a 6-1.

Hezonja, 11 rebotes en el vendaval de los Cavaliers en Milwaukee

Media hora antes, a la 1:00 de la madrugada, hora peninsular, los Cleveland Cavaliers arrollaron a los Bucks en el Fiserv Forum. Hezonja, también suplente, aportó 8 puntos (3 de 6 en tiros, 1 de 3 en triples), 11 rebotes y 4 asistencias en 20 minutos, con un +15 en pista, según el box score oficial. Es su mejor marca reboteadora de la temporada y solo Jarrett Allen, con otros 11, igualó al croata en su equipo.

Evan Mobley lideró a Cleveland con 27 puntos (11 de 16) y Allen sumó 25 (12 de 16). Donovan Mitchell anotó 15 y James Harden, 13 con 7 asistencias. La clave estuvo en un segundo cuarto de 48 puntos: los Bucks ganaban 25-24 tras el primer periodo y los Cavaliers se marcharon al descanso con un 72-46. Cleveland repartió 41 asistencias. Kel’el Ware, con 19 puntos y 10 rebotes, fue el mejor de Milwaukee, que cae a 1-5. Los Cavs se colocan 4-2.

Mara fue el único español en pista en la jornada del sábado. El repaso del resto está en así van los españoles en la NBA.

Mara y Hezonja, frente a frente dos veces esta semana

El calendario cruza a los dos protagonistas de la noche en dos partidos seguidos entre Thunder y Cavaliers. El primero se juega en el Rocket Arena de Cleveland en la madrugada del lunes al martes, a la 1:00 del martes 3 de noviembre, hora peninsular, y la revancha llega en el Paycom Center de Oklahoma City a las 2:00 del jueves 5 de noviembre.