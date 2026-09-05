Baba Miller quiere hacerse un hueco en los Clippers: el camino que tiene por delante

El tip-off de los Los Angeles Clippers ya tiene fecha: será el 22 de octubre, cuando el equipo de Baba Miller reciba en el Intuit Dome a sus vecinos de estado, los Sacramento Kings. Antes de ese estreno oficial, los Clippers afrontarán una pretemporada con sabor hawaiano, con una concentración en Honolulu del 29 de septiembre al 3 de octubre en el campus de la universidad, donde se medirán a los Golden State Warriors en el Bankoh Arena.

De Honolulu a Vancouver con sanción a Clippers espectacular

La preparación continuará en Vancouver, donde los Clippers se medirán a los Toronto Raptors, en un duelo marcado también por dura sanción de la NBA ha impuesto un duro castigo a Los Angeles Clippers por su implicación en el caso Kawhi Leonard. La franquicia deberá pagar una multa de 30 millones de dólares y perderá cinco elecciones futuras de primera ronda del draft, una correspondiente a cada edición entre 2029 y 2033.

La sanción también alcanza al propietario del equipo, Steve Ballmer, antiguo CEO de Microsoft, que no podrá participar en ninguna actividad relacionada con la franquicia durante un año. La NBA considera que los Clippers facilitaron un sobresueldo a Leonard al margen de las normas establecidas por la competición. El propio Kawhi Leonard, dos veces campeón de la NBA, también ha sido sancionado y deberá abonar 700.000 dólares por su participación en el esquema. Sin embargo, la mayor parte de las consecuencias recaen sobre la franquicia angelina, que afronta una de las sanciones más severas de los últimos años.

La investigación, que se inició en 2025, se ha ampliado además a otros acuerdos comerciales entre jugadores y empresas relacionadas con los Clippers. Además del impacto económico, la pérdida de cinco primeras rondas supone un importante golpe para el futuro deportivo de los Clippers, que verán considerablemente limitada su capacidad para incorporar talento joven a través del draft durante la próxima década.

Ty Lue ya piensa en su quinteto titular

La gran incógnita será qué papel pueden desempeñar los Clippers en la División Pacífico y, ampliando el foco, hasta dónde pueden competir en una Conferencia Oeste tan exigente. Hablar de reconstrucción resulta complicado con figuras como Tyronn Lue, Steve Ballmer y Lawrence Frank al frente, pero las dudas están sobre la mesa respecto al techo de una plantilla que afronta una nueva etapa en Los Ángeles.

La gran apuesta de futuro de los Clippers pasa por su número 5 del Draft, Keaton Wagler, y la franquicia deberá encontrar las mejores condiciones para potenciar su talento. Más allá de que sea titular o cierre los partidos, la clave estará en rodearlo de jugadores que maximicen su impacto, como en un quinteto que podría reunir al propio Wagler junto a Darius Garland, Derrick Jones Jr., Rui Hachimura y Yanic Konan Niederhauser.

Los Clippers miran al mercado NBA

Los Clippers podrían afrontar un serio problema de plantilla si finalmente se completa el traspaso de Kawhi Leonard con Toronto, ya que pasarían a tener 17 jugadores con contrato estándar, dos por encima del límite de 15 permitido en temporada regular. La franquicia deberá, por tanto, liberar al menos dos plazas antes del inicio de la competición.

Uno de los candidatos más claros es Cam Christie, cuyo contrato de 2,3 millones de dólares no está garantizado y podría salir mediante un traspaso antes de ser cortado. Para la segunda vacante aparecen nombres como Kris Dunn, Derrick Jones Jr., Brook Lopez, Gradey Dick, Isaiah Jackson o Johni Broome, aunque desprenderse de algunos de ellos tendría un impacto deportivo mucho mayor que hacerlo de otros.

Baba Miller con puesto asegurado

Las oficinas de los Clippers todavía deben resolver varios interrogantes de cara a la nueva temporada, pero Baba Miller parece tener asegurado su sitio en la plantilla de Tyronn Lue. El internacional español llega tras un destacado curso con los Cincinnati Bearcats y después de ser seleccionado en el puesto 36 del Draft. Días más tarde, Miller firmó un contrato de cuatro años y 9,6 millones de dólares, con las dos primeras temporadas completamente garantizadas.

Se espera un papel interesante para Baba Miller en su temporada rookie, aunque su protagonismo estará condicionado por lo que ocurra finalmente con Kawhi Leonard. Si el alero pone rumbo a Toronto, se abriría espacio en la rotación de Tyronn Lue y el español tendría que ganarse sus minutos frente a jugadores como Derrick Jones Jr., Nick Martinelli, también rookie tras ser elegido en el puesto 55, o Isaiah Jackson, todos ellos en busca de consolidar un papel en la NBA.