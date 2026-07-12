Los Clippers no dudan con contrato récord y máxima confianza en Baba Miller

Baba Miller decidió hace cuatro veranos emprender la aventura de la NCAA. Su etapa en Estados Unidos comenzó con dificultades, ya que una sanción retrasó su debut con los Seminoles de Florida State. Posteriormente defendió los colores de Florida Atlantic y Cincinnati, completando un camino de crecimiento que culminó con su elección en el puesto 36 del Draft de la NBA por Clippers. Apenas unos días después, la franquicia californiana no ha dudado en demostrar su confianza en el español ofreciéndole el mejor contrato al que podía aspirar.

Gran contrato de Clippers para Baba Miller

La elección de Baba Miller en la segunda ronda del Draft entraba dentro de los pronósticos, y Los Angeles Clippers no dejaron pasar la oportunidad de hacerse con el alero balear. La franquicia ve en él a un jugador con capacidad para aportar desde el presente y, sobre todo, con un enorme margen de crecimiento de cara al futuro. Una confianza que ha quedado patente desde el primer momento y que cuenta con el respaldo de dos figuras clave de la organización: el general manager Trent Redden y el entrenador Tyronn Lue, al frente del equipo desde 2020.

Esa confianza absoluta se ha traducido en un contrato de primer nivel. Según informaron los agentes del español, Deirunas Visockas y Guillermo Bermejo, a Michael Scotto, de HoopsHype, Baba Miller ha firmado un acuerdo por cuatro temporadas y 9,61 millones de dólares, con los dos primeros años totalmente garantizados. Se trata de un contrato sin precedentes para un jugador elegido en la segunda ronda del Draft, ya que supone la mayor cantidad económica jamás asegurada a un jugador seleccionado entre los puestos 31 y 60.

Los Angeles Clippers han vuelto a demostrar que creen firmemente en el potencial de Baba Miller. Con la firma del internacional español, la franquicia ya cuenta con 14 contratos estándar en su plantilla, a la espera de resolver la situación de Kawhi Leonard. Con solo una plaza libre en el roster, los angelinos deberán decidir si destinan ese último hueco a renovar a Bennedict Mathurin o si priorizan la incorporación de un pívot, una de las principales necesidades del equipo de cara a la próxima temporada.

Debut en la Summer League con 12 puntos

La primera parada de Baba Miller será la Summer League de Las Vegas, ciudad en la que el balear ya llevaba varias semanas preparando el Draft. Su estreno con los Clippers llegó frente a los Sacramento Kings, en un encuentro que terminó con derrota, aunque dejó muy buenas sensaciones. Firmó 12 puntos y tres tapones, además de ser uno de los jugadores con más minutos sobre la pista junto al número 5 del Draft, Keaton Wagler, y sus compañeros Cam Christie y Kobe Sanders.

El contrato firmado con los Clippers supone un importante respaldo para Baba Miller y le aporta la estabilidad necesaria para afrontar su primera etapa en la NBA. El internacional español llega a una plantilla con varios jugadores capaces de alternar las posiciones de alero y ala-pívot, como Rui Hachimura, Derrick Jones Jr. e Isaiah Jackson, además de él mismo. Todo ello, mientras la franquicia permanece atenta a la evolución del caso Kawhi Leonard y a la posibilidad de que acabe saliendo traspasado con destino a los Toronto Raptors.

Contrato de Baba Miller