Roma y Luka Doncic quieren sorprender con un fichaje procedente de los Lakers

Quedan pocos agentes libres con experiencia y peso en la NBA a pocos días del inicio de la pretemporada, pero la Roma quiere aprovechar el mercado para dar un golpe sobre la mesa. El nuevo proyecto italiano, que aspira a convertirse en un referente en el futuro, ya mantiene conversaciones con un excompañero de Luka Doncic en los Lakers, un jugador con 483 partidos de temporada regular y 48 de playoffs en la NBA.

Maxi Kleber cerca de Roma

Luka Doncic se incorporó al grupo de propietarios de la Roma junto a Donnie Nelson y, desde entonces, el club ha ido dando forma a un proyecto ambicioso, con la mirada puesta tanto en el presente como en el futuro. El conjunto italiano ha sumado en las últimas semanas varios nombres interesantes, entre ellos el base italiano Nico Mannion. Junto a él, la plantilla cuenta con otros perfiles atractivos como Jesse Edwards, Erik Stevenson y Corey Davis.

A pocos días del inicio oficial de la temporada, la Roma quiere sacudir el mercado con un fichaje de primer nivel. Según informa SportsKlub, el proyecto italiano negocia la incorporación de Maxi Kleber, excompañero de Luka Doncic durante su etapa en los Mavs y Lakers.

Compañero de Doncic en Mavs y Lakers

Kleber pasó sus primeras siete temporadas y media en la NBA defendiendo la camiseta de los Dallas Mavericks, antes de poner rumbo a Los Ángeles en febrero de 2025 dentro del histórico traspaso que llevó a Luka Dončić a los Lakers y a Anthony Davis a Dallas. El ala-pívot alemán también tuvo un papel destacado como jugador de rotación en los Mavericks que alcanzaron las Finales de la Conferencia Oeste en 2022 y las Finales de la NBA en 2024.

La pasada temporada disputó 43 partidos, con unos promedios de 2 puntos y 2 rebotes, en un curso marcado además por el interés de varios equipos de Euroliga. Su posible llegada a Roma supondría el regreso de Kleber al baloncesto europeo por primera vez desde que en 2017 abandonó el Bayern de Múnich para dar el salto a la NBA. Antes de aquel paso, el alemán defendió las camisetas de Würzburg y Obradoiro, destacando especialmente en la temporada 2013-14, cuando promedió 9,9 puntos y 6,7 rebotes en Alemania.