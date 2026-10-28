Jordi Fernández y los Nets caen sobre la bocina ante Tatum y los Lakers de Doncic pierden el invicto

Los Nets de Jordi Fernández pierden 125-124 en la prórroga con un tiro de Tatum sobre la bocina. Hugo González juega seis minutos y los Lakers caen pese a 41 puntos de Doncic.

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández siguen sin ganar tras caer 125-124 en la prórroga ante los Boston Celtics, con una canasta de Jayson Tatum sobre la bocina, en un partido que arrancó a las 00:30 horas de este miércoles, hora peninsular. Hugo González jugó seis minutos con Boston, y de madrugada los Lakers de Luka Doncic perdieron su primer partido de la temporada ante los Portland Trail Blazers (129-136) pese a los 41 puntos del esloveno.

Tatum deja a los Nets de Jordi Fernández en 0-4

Tatum terminó con 40 puntos, con 10 de 20 en tiros de campo y 18 de 22 en tiros libres, además de 8 asistencias y 5 rebotes, según el boxscore de la NBA. Según Marca, es la séptima vez en su carrera que anota un tiro ganador con menos de tres segundos por jugar. Boston suma 3 victorias y 1 derrota; Brooklyn es colista con 0-4.

Los Nets forzaron la prórroga con un triple del novato Mikel Brown Jr. en el último segundo del tiempo reglamentario (117-117) y llegaron a mandar 119-124 en el tiempo extra, pero no volvieron a anotar. Brown Jr. acabó con 17 puntos; Michael Porter Jr. firmó 27 puntos y 12 rebotes y Julius Randle, 24 puntos y 9 rebotes. Mundo Deportivo informa de que Egor Demin se retiró en el segundo cuarto por una contusión en la pierna derecha.

Jordi Fernández asumió la decisión de no mandar ayuda sobre Tatum en la última posesión: “Sí, pero cuando los chicos no han jugado todo el partido y entonces tienen que ir a defender esa posesión, simplemente no quería hacerlo. Así que eso es cosa mía, es algo con lo que me siento completamente cómodo. También, él (Brown Jr) tiene que pasar por esas otras situaciones del juego y es importante para él”, explicó el técnico de Badalona al periodista Erik Slater, en declaraciones traducidas por Mundo Deportivo.

Hugo González se queda a cero en seis minutos

Hugo González jugó 6:06 minutos, falló sus dos lanzamientos (un tiro de dos y un triple) y capturó 2 rebotes, con un +/- de -5, según el boxscore de la NBA. Llegaba de sumar 13 puntos en 24 minutos ante los Bulls.

Doncic anota 41 puntos y los Lakers pierden el invicto

Los Los Angeles Lakers cayeron 129-136 en casa ante los Blazers en un partido que empezó a las 04:00 horas, hora peninsular. Doncic, que venía de anotar 52 puntos en Utah, firmó 41 puntos con 12 de 22 en tiros de campo, 6 de 15 en triples y 11 de 13 en tiros libres, además de 9 asistencias y 5 rebotes en 37 minutos, según el boxscore de la NBA. Austin Reaves sumó 26 puntos y 7 asistencias.

Portland ganó el último cuarto 26-34 y repartió la anotación: Deni Avdija y Ja Morant aportaron 23 puntos cada uno, Jrue Holiday 22 y Damian Lillard 21. Según ESPN, los Lakers quedan con 3-1 y los Blazers siguen invictos con 3-0.

Towns y Wembanyama mandan en el resto de la noche

New York Knicks 111-97 Detroit Pistons (01:00 horas): Karl-Anthony Towns firmó 27 puntos y 20 rebotes y Jalen Brunson anotó 23. Por Detroit, Paul Reed sumó 22 puntos y Cade Cunningham 19, con 9 rebotes y 8 asistencias.

(01:00 horas): Karl-Anthony Towns firmó 27 puntos y 20 rebotes y Jalen Brunson anotó 23. Por Detroit, Paul Reed sumó 22 puntos y Cade Cunningham 19, con 9 rebotes y 8 asistencias. San Antonio Spurs 130-103 Sacramento Kings (01:00 horas): Victor Wembanyama acabó con 29 puntos y 10 rebotes en 26 minutos y Julian Champagnie anotó 26 con 8 triples. Los Kings siguen sin ganar (0-4).

Próximos partidos de Lakers y Nets

Los Lakers visitan a Los Angeles Clippers en la madrugada del miércoles al jueves 29 de octubre, a las 3:30 horas, hora peninsular. Los Nets de Jordi Fernández buscarán su primera victoria ante los Detroit Pistons el sábado 31 de octubre a las 00:30 horas, hora peninsular.