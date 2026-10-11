Los cuatro caminos que pueden cambiar el futuro de los Nets de Jordi Fernández

Las historias de la temporada NBA 2026-27 todavía están por escribir. La última página, como siempre, será la que revele al campeón y determine quién toma el relevo de los New York Knicks. Antes de llegar a ese desenlace, sin embargo, cada equipo afronta su propio reto. Entre ellos están los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, inmersos en la construcción de una cultura ganadora y en la búsqueda de señales que confirmen que el proyecto avanza en la dirección correcta.

Los Nets entre Knicks y Liberty

En Brooklyn, además, la comparación resulta inevitable. Mientras los Nets intentan hacerse un hueco en el mapa competitivo de la NBA, sus vecinos, los Knicks, se han convertido en uno de los grandes focos deportivos de Nueva York. Y las New York Liberty quieren poner el broche a su temporada conquistando un nuevo título de la WNBA en las próximas semanas. En ese escenario, los Nets de Jordi Fernández afrontan una temporada con varios caminos posibles y mucho por demostrar.

Son varios los nombres propios llamados a dar un paso adelante esta temporada. Las elecciones de primera ronda de Sean Marks de los últimos años están obligadas a aportar desde el primer día del curso al proyecto de Jordi Fernández y a encajar en el engranaje diseñado por el técnico español. A su alrededor, los jóvenes tendrán que crecer mientras varios veteranos deberán asumir un papel determinante para dar equilibrio y personalidad al equipo. Con el inicio oficial de la temporada cada vez más cerca, estas son cuatro predicciones sobre el futuro inmediato de los Nets.

Egor Demin quiere ser protagonista

Egor Demin es uno de los grandes nombres propios de estos Brooklyn Nets. El ruso ya dejó destellos de su potencial durante su temporada rookie y ahora afronta el reto de dar un salto de nivel. Formado en la cantera del Real Madrid y tras su paso por BYU, Demin está llamado a convertirse en una de las piezas centrales del proyecto de Jordi Fernández y aspira a entrar en la conversación por el premio al jugador joven más mejorado de la NBA.

Durante la temporada baja ha trabajado especialmente en su físico, un aspecto clave para afrontar con mayores garantías su segundo curso en la liga. Todo apunta a que tendrá un papel protagonista y parte como candidato a ocupar un puesto en el quinteto titular. Si confirma las expectativas, no sería descabellado verle acercarse a los 15 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias por partido. Ese salto estadístico y de protagonismo es una de las grandes predicciones para la temporada de los Nets.

Estadística NCAA 2024-25 · BYU NBA 2025-26 · Brooklyn Partidos 33 52 Titularidades 33 45 Minutos 27,5 25,2 Puntos 10,6 10,3 Rebotes 3,9 3,2 Asistencias 5,5 3,3 Robos 1,2 0,8 Tapones 0,4 0,3 Pérdidas 2,9 1,7 % tiros de campo 41,2% 39,9% % triples 27,3% 38,5% % tiros libres 69,5% 83,1% eFG% 48,0% 53,7%

Brooklyn buscan dominar el rebote

El sistema de Jordi Fernández seguirá tomando forma en su tercera temporada como head coach de los Nets, y uno de los factores que puede marcar su evolución y permitirle dar un salto en victorias dentro de la Conferencia Este será el dominio bajo los tableros. Brooklyn no parte como un equipo llamado a luchar por la postemporada, pero mejorar su presencia en la pintura y situarse entre los mejores equipos de la liga en el rebote puede ser determinante para competir más y crecer como proyecto.

Para conseguirlo, jugadores como Day’Ron Sharpe, Danny Wolf o Julius Randle tendrán un papel fundamental. A ellos se pueden sumar incluso piezas del backcourt capaces de acercarse a los cuatro rebotes por partido y contribuir a que los Nets sean un equipo más sólido y dominante en esta faceta del juego.

Josh Minott y su paso adelante

Josh Minott afronta la temporada 2026-27 en un momento especialmente interesante. Después de cuatro temporadas en la NBA, el alero de 2,03 metros ha encontrado en Brooklyn una oportunidad para ganar protagonismo dentro de la rotación de Jordi Fernández. En 2025-26 disputó 49 partidos, con 17 minutos por encuentro, y firmó 7,4 puntos, 3,2 rebotes y 0,9 asistencias de media, además de un 50% en tiros de campo y un notable 41,8% desde el triple.

Su perfil encaja especialmente bien en las necesidades de los Nets. El salto hasta el 41,8% en triples le convierte en una amenaza exterior que obliga a las defensas a respetar su posición lejos del aro, mientras que sus 3,2 rebotes en apenas 17 minutos evidencian su capacidad para ayudar en el juego interior. A ello suma su versatilidad defensiva, respaldada por sus 2,03 metros y su capacidad atlética, que le permite defender diferentes posiciones y facilita que Fernández pueda apostar por quintetos más físicos y con capacidad para cambiar en defensa. Si mantiene su eficacia exterior y consigue aumentar su impacto en ambos lados de la pista, Minott puede pasar de ser una pieza de rotación a convertirse en uno de los jugadores importantes del proyecto.

Michael Porter será traspasado

Es un escenario que el futuro deberá confirmar y que estará en manos de las oficinas lideradas por Sean Marks. Brooklyn quiere construir un proyecto ganador a través del Draft NBA, siguiendo modelos como los de Oklahoma City Thunder o San Antonio Spurs, pero también necesita rodearse de jugadores con experiencia en la NBA. Michael Porter Jr. cerró la pasada temporada en la Gran Manzana con 24 puntos y siete rebotes por partido, mientras que la plantilla incorpora ahora perfiles contrastados como el All-Star Julius Randle y Moritz Wagner, procedente de Orlando.

Con este contexto, la posibilidad de que alguno de estos veteranos, sobre todo Porter, salga traspasado antes de la fecha límite de febrero puede ganar fuerza a medida que avance la temporada, especialmente si los Nets quedan fuera de la pelea por los playoffs. Brooklyn podría convertir esas piezas en activos de futuro y aumentar su colección de elecciones de Draft, reforzando así una estrategia que tiene como objetivo acelerar la construcción de un proyecto competitivo a largo plazo.