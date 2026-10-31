Luka Doncic anota 37 puntos, pero los Warriors de Curry remontan 25 a los Lakers

Doncic firmó 37 puntos y 21 en el primer cuarto, pero los Lakers cayeron 112-95 ante los Warriors de Curry. Baba Miller jugó cinco minutos y los Nets de Jordi Fernández siguen 0-5.

Luka Doncic anotó 37 puntos en el Chase Center, pero los Los Angeles Lakers cayeron 112-95 ante los Golden State Warriors en la madrugada del sábado (3:00 horas, hora peninsular), en un partido de la Copa NBA. Los Lakers llegaron a mandar por 25 puntos y Stephen Curry lideró la remontada con 31 puntos y 8 triples. En la misma noche, Baba Miller jugó cinco minutos en la derrota de los Clippers en Minnesota y los Nets de Jordi Fernández siguen sin ganar.

Doncic, 21 puntos en el primer cuarto y 37 al final

El esloveno arrancó a un ritmo altísimo: 21 puntos, cinco triples y cinco asistencias en el primer cuarto, que los Lakers ganaron 15-38. Terminó con 37 puntos en 37 minutos, con 12 de 27 en tiros de campo, 6 de 16 en triples y 7 de 8 en tiros libres, además de 7 rebotes y 5 asistencias, según la estadística de ESPN. Todas sus asistencias llegaron en ese primer periodo. Doncic, que el pasado domingo firmó 52 puntos en Utah, recibió además una técnica a 21,8 segundos del final del tercer cuarto.

Austin Reaves sumó 21 puntos, pero con 8 pérdidas, y Walker Kessler aportó 10 puntos, 13 rebotes y 5 tapones. Jake LaRavia y Matisse Thybulle añadieron 10 puntos cada uno. Los Lakers acabaron con 11 de 39 en triples.

Curry, 31 puntos y 18º máximo anotador de la historia

Los Warriors devolvieron el 38-15 en el segundo cuarto y llegaron empatados a 53 al descanso. Curry terminó con 31 puntos (11 de 23 en tiros, 8 de 14 en triples), 6 asistencias y 4 rebotes, y en el último cuarto superó a Dominique Wilkins (26.668 puntos) como 18º máximo anotador de la historia de la NBA, según Associated Press. Brandin Podziemski firmó 21 puntos y desde el banquillo De’Anthony Melton anotó 16 y Georges Niang, 11. Golden State metió 22 triples en 46 intentos.

Según Associated Press, es la mayor diferencia final en la era del reloj de posesión para un equipo que perdía por 20 o más puntos al terminar el primer cuarto. Los Lakers, que habían ganado a los Warriors en el partido inaugural de la temporada, se quedan con un balance de 4-2; Golden State se pone 3-3.

Baba Miller, cinco minutos en la cuarta derrota seguida de los Clippers

Los Clippers perdieron 127-101 en el Target Center ante los Minnesota Timberwolves, que ganaron su primer partido sin Anthony Edwards, que se recupera de una artroscopia de rodilla, según Associated Press. Baba Miller salió desde el banquillo y jugó cinco minutos, con 1 rebote, 1 robo y ningún tiro intentado. Darius Garland fue el máximo anotador de los angelinos con 24 puntos; por Minnesota, LaMelo Ball anotó 24 y Jaden McDaniels, 23. Los Clippers encadenan cuatro derrotas y tienen un balance de 1-4.

Los Nets de Jordi Fernández, 0-5

Los Brooklyn Nets de Jordi Fernández, que ya habían perdido sobre la bocina ante Tatum esta semana, cayeron 94-110 en el Barclays Center ante los Detroit Pistons y siguen sin conocer la victoria (0-5). Brooklyn ganó el primer cuarto (28-21) y llegó a mandar por 10 puntos, su mayor ventaja de la temporada, pero se fue al descanso perdiendo 49-56 y encajó un parcial de 17-36 en el tercer cuarto.

Moritz Wagner fue el máximo anotador de los Nets con 16 puntos y 8 rebotes desde el banquillo; Julius Randle sumó 15 puntos y 8 rebotes, y Michael Porter Jr., 13 puntos. Por Detroit, que suma 5-1, Cade Cunningham anotó 20 puntos, Ron Holland II, 18, y Duncan Robinson, 17, según la estadística de ESPN.

Los Lakers vuelven a jugar en casa ante los Toronto Raptors en la madrugada del domingo 1 al lunes 2 de noviembre, a las 3:00 horas, hora peninsular.