Los Lakers no quieren traspasar a Bronny, pero el mercado sí

Otros equipos de la NBA han empezado a preguntar a los Lakers por Bronny James, y un traspaso suyo podría generar una o dos selecciones de segunda ronda, según Sean Deveney, de Heavy Sports. Los Lakers no buscan un acuerdo, y la noticia llega el mismo día en que él contó la nueva misión que recibió en el campamento.

Equipos de la NBA se interesan por Bronny James

La información viene de Sean Deveney, de Heavy Sports, que habló con directivos de otros equipos. Su lectura es simple: Bronny ha mejorado rápido y ha entendido su propio papel, y eso tiene valor en un base de 21 años con contrato barato. “Hay interés, seguro. Ha mejorado muchísimo en poco tiempo. Sabe cuál es su papel, y es difícil encontrar jóvenes que solo quieran ser excelentes en el papel que tienen.”

Deveney recuerda que, hace más de un año, ya había averiguado el plan de los Lakers para él: desarrollar a Bronny no como el hijo de un jugador del Salón de la Fama, sino como un base que defiende más de una posición, acierta el tiro abierto y dirige el ataque como tercera opción en la creación de juego. Según la evaluación de los rivales, el plan está funcionando.

Teams around the NBA have interest in trading for Bronny James and the Lakers could move him for draft assets, per @SeanDeveney “There’s definitely interest there. He’s gotten much better in a short period. He knows his role, and it’s hard to find young guys who just want to excel in their role.” (https://t.co/pDQY5GdQDu) — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 4, 2026

El plan de los Lakers para Bronny James

El punto central de la información es lo que no dice. Los Lakers no intentan deshacerse de Bronny. Nadie habla de una selección de primera ronda, y el propio Deveney deja claro que el camino más probable para abrir la plaza sigue siendo Dalton Knecht. Lo que cambia es que, por primera vez, el nombre de Bronny aparece en una conversación de traspaso por lo que juega, y no por su padre.

La cuenta de la plantilla ayuda a explicar la atención. Los Lakers tienen 16 jugadores con contrato garantizado para 15 plazas en la temporada regular y deben resolverlo antes del debut contra los Warriors, el 21 de octubre. Cortar a un jugador resuelve la plaza, pero no trae nada a cambio. Traspasar a alguien que tiene mercado, incluso por una selección de segunda ronda, resuelve la plaza y además deja un activo en el bolsillo de la directiva.

Ahí es donde Bronny y Knecht se diferencian. Directivos rivales ya apuestan por el corte de Knecht, que tiene un salario más alto y una opción de contrato que los Lakers deben decidir antes de que termine octubre. Bronny cuesta menos, y su contrato para la próxima temporada también depende de una opción del equipo, lo que facilita las cosas a quien quiera recibirlo.

Teams around the NBA have interest in trading for Bronny James and the Lakers could move him for draft assets, per @SeanDeveney “There’s definitely interest there. He’s gotten much better in a short period. He knows his role, and it’s hard to find young guys who just want to excel in their role.” (https://t.co/pDQY5GdQDu) — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 4, 2026

Por qué los Lakers no tienen prisa por traspasar a Bronny James

Desde dentro, las señales indican que el cuerpo técnico cuenta con él. JJ Redick ya había citado a Bronny y a Jaden Hardy como responsables de dirigir el ataque cuando Luka Dončić y Austin Reaves descansen. En el entrenamiento del sábado, Bronny contó que el cuerpo técnico pidió presión en toda la cancha en cada posesión y que compartió la dirección del equipo reserva con Quentin Grimes y Hardy.

También está el factor vestuario. Bronny es, con 21 años, uno de los jugadores con más tiempo en el equipo, por detrás solo de Reaves y Jarred Vanderbilt, y bromeó con que Reaves ya lo llama veterano. En una plantilla con nueve caras nuevas, eso cuenta.

Qué observar en la pretemporada de los Lakers

Los cinco partidos de pretemporada hasta el debut servirán de escaparate para todos los que pelean por los últimos puestos de la rotación, y también para los ojeadores de otros equipos. El primero es este lunes, contra los Kings, en Sacramento. Si Bronny repite en los partidos la defensa que mostró en los playoffs y en el campamento, el interés externo tiende a crecer, y con él el precio de mantenerlo.

Para los Lakers, la noticia es buena de cualquier manera. Un jugador que llegó rodeado de desconfianza se ha convertido, tres años después, en alguien que los rivales quieren tener. Si se queda o se va, quien decide ahora es el baloncesto.