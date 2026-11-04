La NBA retira a Luka Doncic su segunda falta técnica de la temporada

La NBA anula la falta técnica que recibió Luka Doncic ante los Heat. El exjugador del Real Madrid se queda con una sola esta temporada y lejos del límite de 16.

La NBA ha retirado a Luka Doncic la falta técnica que le señalaron a finales del segundo cuarto del triunfo de los Los Angeles Lakers ante los Miami Heat (138-117), disputado en la madrugada del martes en España. La decisión de la liga deja al exjugador del Real Madrid con una sola técnica en lo que va de temporada, un contador que el esloveno vigila de cerca tras haber sido sancionado por acumulación el curso pasado.

La liga comunicó la rectificación el martes, según informó ESPN. Con ella, el balance de Doncic baja de dos faltas técnicas a una, de modo que el esloveno arranca noviembre con un margen amplio respecto al límite que marca el reglamento.

El base de los Lakers no había recibido ninguna técnica en sus cuatro primeros partidos de la temporada. La que le señalaron ante Miami era la segunda en sus últimos tres encuentros antes de que la liga la anulara.

Doncic quiere evitar las técnicas este curso

El propio jugador se había marcado ese objetivo antes del arranque de la competición. “Esta temporada intento no recibir técnicas”, afirmó el 21 de octubre, en declaraciones traducidas por Solobasket y recogidas por ESPN.

No es un detalle menor en su caso. El reglamento de la NBA castiga con un partido de suspensión automática y una multa de 5.000 dólares al jugador que alcanza las 16 faltas técnicas durante la fase regular.

Doncic ha llegado a esa cifra en cuatro de sus ocho temporadas en la liga. La última vez fue el curso pasado, ya con los Lakers: tuvo que cumplir un partido de sanción y se perdió la victoria de su equipo ante los Washington Wizards (120-101) del 30 de marzo.

Un inicio de temporada a gran nivel

La técnica retirada llegó en una de sus mejores noches del curso. Ante los Heat, Doncic firmó 42 puntos y 13 asistencias, con 7 rebotes y 2 robos en 36 minutos, y Austin Reaves añadió 27 puntos para dejar a los Lakers con un balance de 6-2.

Venía además de otra actuación de altos vuelos, los 45 puntos y 15 rebotes ante los Toronto Raptors en el 131-125 de la jornada anterior, con 6 asistencias y 5 robos.

El esloveno, formado en la cantera del Real Madrid y campeón de Europa con el club blanco antes de dar el salto a la NBA, sigue siendo uno de los jugadores más seguidos por la afición española al otro lado del Atlántico.

Los Lakers visitan a los Sacramento Kings en la madrugada del jueves 5 de noviembre, a las 04:00 horas, hora peninsular.