Aday Mara supera a Hezonja en Cleveland y Doncic firma 42 puntos y 13 asistencias

Aday Mara suma 10 puntos y 9 rebotes en el triunfo de los Thunder en Cleveland ante Hezonja. Doncic firma 42 puntos y 13 asistencias y Hugo González repite como titular.

Aday Mara volvió a dejar su sello en la NBA en la madrugada del martes 3 de noviembre: 10 puntos, 9 rebotes y un tapón en 20 minutos desde el banquillo para ayudar a los Oklahoma City Thunder a ganar en la pista de los Cleveland Cavaliers de Mario Hezonja (112-117). En Los Ángeles, Luka Doncic firmó 42 puntos y 13 asistencias en el triunfo de los Lakers ante los Heat (138-117).

Aday Mara gana el duelo español en Cleveland

El pívot zaragozano, que venía de sus cuatro tapones del sábado en Houston, fue eficaz en ataque con un 5/7 en tiros de campo y terminó con un +8 en pista, según las estadísticas oficiales del partido, que arrancó a la 01:00 horas, hora peninsular. Sus 9 rebotes se repartieron entre 6 defensivos y 3 ofensivos.

Su primera canasta llegó en el primer cuarto, y Mundo Deportivo la describe con dos fintas consecutivas a Evan Mobley y James Harden antes de anotar. Poco después, en la otra canasta, taponó a Jarrett Allen, que le devolvió el gesto en el tercer cuarto. Dos de sus canastas en la segunda mitad llegaron tras asistencia de Shai Gilgeous-Alexander, que lideró a los Thunder con 43 puntos.

Hezonja, ex del Barça y del Real Madrid, se fue a 12 puntos (3/7 en triples), 8 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en 27 minutos desde el banquillo. Donovan Mitchell sumó 17 puntos y 11 asistencias y Harden se quedó en 14 puntos con un 5/10 en tiros. Los Thunder rompen una racha de dos derrotas y se ponen 5-2, mientras que los Cavaliers caen a 4-3.

Doncic no baja el ritmo: 42 puntos y 13 asistencias

Tras los 45 puntos y 15 rebotes ante los Raptors, Doncic volvió a guiar a los Lakers con 42 puntos (14/24 en tiros de campo, 6/15 en triples y 8/10 en tiros libres), 7 rebotes, 13 asistencias y 2 robos en 36 minutos, con un +26 en pista. El partido en el Crypto.com Arena comenzó a las 04:00 horas, hora peninsular.

Austin Reaves añadió 27 puntos para un equipo angelino que suma ya un balance de 6-2. En los Heat, que se quedan en 2-5, Giannis Antetokounmpo anotó 30 puntos con 12 rebotes y 7 asistencias.

Hugo González, titular en la derrota de Boston en Houston

Hugo González repitió en el quinteto inicial de los Celtics, que cayeron en la pista de los Houston Rockets (109-93) en un partido que empezó a las 02:30 horas, hora peninsular. El alero madrileño firmó 6 puntos (3/6 en tiros), 3 rebotes, todos ofensivos, y un robo en 16 minutos, con un -16 en pista. Alperen Sengun lideró a los Rockets, que siguen en lo alto con 7-1, con 26 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias. Boston se queda en 5-2.

En Dallas, los Mavericks perdieron ante los Sacramento Kings (100-115) sin Santi Aldama, que figura como baja en el parte de lesiones tras una operación en la rodilla derecha.

Revancha inmediata en Oklahoma

Los Thunder y los Cavaliers volverán a verse las caras en Oklahoma City en la madrugada del jueves 5 de noviembre, a las 02:00 horas, hora peninsular, con un nuevo duelo entre Aday Mara y Mario Hezonja. Esa misma madrugada, los Celtics de Hugo González reciben a los Milwaukee Bucks a la 01:30 horas y los Lakers de Doncic visitan a los Sacramento Kings a las 04:00 horas.