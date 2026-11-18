Luka Doncic anotó 36 puntos en la victoria de los Lakers ante los Hornets (114-118) tras la prórroga. Baba Miller suma 3 puntos con los Clippers y los Pistons ganan en San Antonio.

Luka Doncic anotó 36 puntos y los Lakers ganaron a los Charlotte Hornets (114-118) tras la prórroga en el partido que comenzó a las 5:00 de la madrugada del miércoles, hora peninsular. Los angelinos suman nueve victorias seguidas.

El esloveno, exjugador del Real Madrid, firmó 36 puntos con 13-34 en tiros de campo y 5-16 en triples, 6 rebotes y 7 asistencias en 42 minutos, según las estadísticas de ESPN. Su compañero Quentin Grimes fue el máximo anotador del partido con 47 puntos (16-24 en el tiro, 10-14 en triples). En los Hornets destacó Brandon Miller con 28 puntos.

Los Lakers venían de ganar en Phoenix con 43 puntos de Doncic. Con este triunfo amplían su racha a nueve victorias y su balance a 13-2.

Baba Miller suma 3 puntos en la derrota de los Clippers ante los Jazz

En el otro partido de la costa oeste, a las 4:30 horas, el alero balear Baba Miller, que hace una semana no falló ningún tiro en Phoenix, jugó cuatro minutos en la derrota de los Clippers ante los Utah Jazz (107-132). Firmó un triple en su único acierto (1 de 2 en tiros de campo, ambos desde más allá de la línea de 6,75), sin rebotes ni asistencias, y cometió 2 pérdidas, según las estadísticas de ESPN.

Los Jazz lograron su segunda victoria de la temporada (2-13) gracias a Sensabaugh, autor de 40 puntos con 16 de 21 en tiros de campo y 8 de 11 en triples, además de 11 rebotes en 35 minutos. Keyonte George añadió 30 puntos y 11 asistencias, y Mo Bamba sumó 15 puntos y 10 rebotes con 6 de 7 en el tiro.

En los Clippers, que caen a un balance de 4-9, el máximo anotador fue Brook Lopez con 23 puntos. Rui Hachimura, con un 4 de 4 en triples, y Darius Garland sumaron 20 cada uno, mientras que Keaton Wagler aportó 15 desde el banquillo.

Los Pistons asaltan San Antonio pese al doble-doble de Wembanyama

En el resto de la jornada, los Detroit Pistons ganaron en la pista de los San Antonio Spurs (93-105) en el partido de las 2:00 horas. Cade Cunningham anotó 27 puntos, Daniss Jenkins 25 y Ausar Thompson rozó el triple-doble con 14 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias. Victor Wembanyama terminó con 25 puntos y 18 rebotes, pero los Spurs (12-3) encajaron su tercera derrota. Los Pistons se ponen 9-4.

A la misma hora, los Minnesota Timberwolves se impusieron por la mínima a los Portland Trail Blazers (106-105) con 30 puntos de Ayo Dosunmu, 7 de ellos en triples. Damian Lillard (25) y Jrue Holiday (23) lideraron a los Blazers, que jugaron sin Deni Avdija, baja por una lesión en el pie izquierdo. El pívot francés Joan Beringer aportó 13 rebotes y 4 tapones desde el banquillo para los Wolves (11-4).

En el primer partido de la noche, a la 1:30 horas, los New York Knicks ganaron en Toronto (102-111) con 31 puntos de Jalen Brunson y un doble-doble de Karl-Anthony Towns (16 puntos y 16 rebotes). Ja’Kobe Walter, con 25 puntos y 7 triples, fue el máximo anotador de los Raptors.

Los Lakers de Luka Doncic vuelven a jugar en la madrugada del miércoles al jueves: reciben a los Utah Jazz el jueves 19 de noviembre a las 4:00 horas, hora peninsular.