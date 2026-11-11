Hugo González castiga a los 76ers de LeBron, Aday Mara firma un doble-doble y Baba Miller no falla en Phoenix

Hugo González firmó 10 puntos, 3 robos y un +17 en el triunfo de los Celtics en Philadelphia; Aday Mara hizo un doble-doble en Portland y Baba Miller, 13 puntos sin fallar.

Hugo González firmó 10 puntos, 3 robos y un +17 en el triunfo de los Boston Celtics en Philadelphia (101-123), y Baba Miller no falló ni un tiro de campo en la derrota de los Clippers en Phoenix (133-110). Aday Mara firmó un doble-doble, 10 puntos y 10 rebotes, en la derrota de los Thunder en Portland. Así les fue a los españoles en la NBA de madrugada.

Hugo González castiga a los 76ers de LeBron

Los Celtics asaltaron el pabellón de los 76ers en un partido que comenzó a las 2:00 de la madrugada, hora peninsular, y que se decidió por 22 puntos. Hugo González salió desde el banquillo y en 19 minutos sumó 10 puntos con 4 de 6 en tiros de campo y 2 de 4 en triples, además de 2 rebotes, 2 asistencias, 3 robos y 1 tapón, según el acta del partido.

Su +17 fue uno de los mejores registros de su equipo en una noche en la que Paul George lideró a Boston con 36 puntos (6 de 11 en triples), seguido de Jayson Tatum, con 21, y Payton Pritchard, con 18. En los 76ers, Tyrese Maxey anotó 24 puntos y LeBron James se quedó en 11 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, con 4 de 12 en tiros de campo.

El alero madrileño, formado en el Real Madrid, tuvo varios duelos defensivos con LeBron James, y Mundo Deportivo destacó una acción en la pintura en la que el español, de 20 años, logró frenar a la estrella de 41.

Baba Miller, perfecto en el tiro en Phoenix

La noche fue peor para los Clippers, que cayeron con claridad ante los Suns en un partido que arrancó a las 3:00 de la madrugada. Baba Miller jugó 16 minutos desde el banquillo y terminó con 13 puntos, 4 de 4 en tiros de campo, 1 de 1 en triples y 4 de 6 en tiros libres, con 4 rebotes y 1 tapón. Fue uno de los máximos anotadores de su equipo, junto a Rui Hachimura y Darius Garland, ambos también con 13, y terminó con un +9 pese a la derrota.

Jordan Goodwin, con 18 puntos y 6 triples en 7 intentos, y Devin Booker, con 17, guiaron a los Suns, que dejaron a los Clippers con un balance de 2-8, según los datos de la NBA.

Doble-doble de Aday Mara en la derrota de los Thunder

El último partido de la noche, que comenzó a las 5:00 de la madrugada, hora peninsular, dejó la tercera derrota de la temporada de los Oklahoma City Thunder, que cayeron 123-103 en la pista de los Portland Trail Blazers. Aday Mara jugó 26 minutos desde el banquillo y terminó con 10 puntos y 10 rebotes, 4 de ellos en ataque, con 5 de 9 en tiros de campo, 2 asistencias y 1 tapón.

Shai Gilgeous-Alexander, con 26 puntos, y Jared McCain, con 21, fueron los máximos anotadores de los Thunder, que se quedan con un balance de 8-3. En los Blazers, que suman siete victorias, brillaron Damian Lillard, con 25 puntos, y Deni Avdija, con 24 y 8 asistencias.

Los tres españoles siguen sumando minutos tras un mes de octubre con protagonismo para Mara, Hugo González, De Larrea y Baba Miller, y Celtics, Clippers y Thunder vuelven a jugar en las próximas noches.