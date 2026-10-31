Hugo González seguirá en Boston en 2027-28: los Celtics ejercen su opción de equipo

Los Celtics garantizan el tercer año del contrato de novato de Hugo González, para la 2027-28. El madrileño jugó 15 minutos en el 125-111 ante los Bulls.

Los Boston Celtics han ejercido la opción de equipo del contrato de novato de Hugo González para la temporada 2027-28, la tercera del alero madrileño en la NBA. La decisión, que también incluye a Baylor Scheierman, se conoció este viernes, horas antes de la victoria de Boston ante los Chicago Bulls (125-111), en la que el canterano del Real Madrid jugó 15 minutos.

La noticia la adelantó el periodista Keith Smith, de Spotrac. “Los Boston Celtics han activado las opciones de equipo de la escala de novatos para 2027-28 de Hugo González y Baylor Scheierman”, escribió en su cuenta de X, citando una fuente de la liga, en declaraciones traducidas por Solobasket. Smith precisó que se trata de la opción del tercer año en el caso del español y de la del cuarto año en el de Scheierman. El movimiento figura ya en el registro de transacciones oficiales de la NBA, según Hoops Rumors.

Un tercer año garantizado de unos 3,06 millones

Los contratos de primera ronda en la NBA tienen dos temporadas garantizadas y opciones de equipo para la tercera y la cuarta. Con esta decisión, el salario de Hugo González para la 2027-28 queda garantizado: unos 3,06 millones de dólares, según Hoops Rumors. Boston tendrá hasta el 1 de noviembre de 2027 para decidir sobre la opción de la temporada 2028-29, valorada en unos 5,53 millones.

Scheierman, número 30 del draft de 2024, tiene ahora garantizados 4,95 millones para la 2027-28 y podrá ser agente libre restringido en 2028 si no firma antes una extensión, según la misma fuente.

Hugo González, nacido el 5 de febrero de 2006, llegó a Boston en el draft de 2025, elegido en el puesto 28 de la primera ronda tras formarse en la cantera del Real Madrid. En su temporada de novato disputó 74 partidos, tres de ellos como titular, con 3,9 puntos, 3,3 rebotes y un 36,2% en triples en 14,6 minutos de media, según los datos de ESPN.

15 minutos y cuatro faltas ante los Bulls

En la madrugada del viernes al sábado, los Celtics ganaron 125-111 a los Chicago Bulls en Boston y suben a un balance de 4-1. Hugo González salió desde el banquillo y jugó 15 minutos: no anotó (0 de 1 en tiros de campo) y sumó 2 rebotes, 1 robo y 4 faltas personales, con un +4 en pista, según la estadística de ESPN. Scheierman, el otro protagonista de la jornada en los despachos, aportó 2 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en 23 minutos.

Payton Pritchard fue el máximo anotador de Boston con 30 puntos, por los 26 de Jayson Tatum y los 18 de Paul George, que repartió 8 asistencias. Boston ganó el primer cuarto por 44-25. Por los Bulls, que caen a 1-5, Caleb Wilson anotó 23 puntos.

El alero español ha jugado los cinco partidos de los Celtics esta temporada, todos desde el banquillo, con 2,6 puntos y 2,4 rebotes en 11,8 minutos de media, según ESPN. Su mejor noche llegó precisamente ante Chicago, el lunes 26, con 13 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en 24 minutos en el 134-99, como recogió Solobasket en la crónica de la madrugada de Aday Mara y Hugo González. El resto de los españoles de la liga aparecen en el balance de octubre de los españoles en la NBA.

Los Celtics de Hugo González visitan a los Orlando Magic el domingo 1 de noviembre a las 21:30 horas, hora peninsular.