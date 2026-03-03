Que Hugo González crece semana tras semana en la NBA es ya una evidencia. En Boston Celtics se ha consolidado como una de las piezas más queridas del TD Garden, y su perfil encaja cada vez más en lo que busca Joe Mazzulla partido tras partido. El escolta madrileño, con solo 20 años, ha pasado de promesa a realidad competitiva. Sin embargo, la gran pregunta sigue en el aire: ¿dónde está su techo? Tras su exhibición frente a los Milwaukee Bucks, la respuesta, lejos de aclararse, parece aún más abierta.

Performance espectacular de Hugo González ante Antetokounmpo

El internacional español, formado en el Real Madrid de Baloncesto, ya había dejado señales de que podía convertirse en una pieza importante para los Boston Celtics. Su impacto se intuía sobre todo desde la defensa, aunque sus números hasta ahora eran discretos: 4 puntos y 3,3 rebotes de promedio. Ante los Milwaukee Bucks dio un golpe sobre la mesa. Encargado de frenar a Giannis Antetokounmpo, que regresaba tras lesión, firmó una actuación descomunal: 18 puntos, 16 rebotes y un espectacular +27 con él en pista. Una noche que cambia cualquier narrativa.

Hugo's energy was a force to be reckoned with on both sides of the floor and had a huge impact on winning making him tonight’s @Gatorade Player of the Game 💪 pic.twitter.com/zxTdJSv0HO — Boston Celtics (@celtics) March 3, 2026

Es uno de los mejores partidos que se recuerdan de un jugador español en la NBA. Hugo González firmó su tope anotador y reboteador en la liga y se erigió como el MVP indiscutible de la noche. A sus 18 puntos y 16 rebotes añadió dos tapones y tres robos en 35 minutos de enorme impacto en ambos lados de la pista. Es su segundo doble-doble del curso en su temporada rookie, una actuación que llegó aprovechando la ausencia por enfermedad de Jaylen Brown. Fue titular por tercera vez con los Boston Celtics… y dejó claro que no fue una simple oportunidad puntual, sino una declaración de intenciones.

Números de otra época, impropios de un rookie. En los Boston Celtics no se veía una hoja estadística semejante desde los tiempos de Kevin Garnett, y ningún novato de la franquicia de Massachusetts había firmado algo así desde Larry Bird.

Con esta victoria, Boston se mantiene líder de la División Atlántico con un balance de 41-20, mientras la franquicia cruza los dedos a la espera de noticias sobre el posible regreso de Jayson Tatum a las pistas esta temporada.

Defense led to offense on this all out play making it tonight's @JetBlue Play of the Game ☘️ pic.twitter.com/EoMVco6Vli — Boston Celtics (@celtics) March 3, 2026

Hugo González destacado en la rotación de Boston Celtics

La elección de Hugo González al final de la primera ronda del pasado Draft de la NBA ya empieza a catalogarse como uno de los grandes “robos” de aquella promoción. Los Boston Celtics utilizaron el pick 28 para apostar por el jugador formado en el Real Madrid Baloncesto, una decisión que en su momento generó debate.

Entonces, Brad Stevens reconoció que era una elección valiente, pero dentro de la organización existía unanimidad: creían que estaban ante una apuesta ganadora. Con el paso de los meses, los hechos parecen darles la razón. González apunta a llegar al tramo decisivo del curso NBA como una pieza cada vez más relevante en la rotación de Boston.