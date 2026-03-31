Jugar en los Boston Celtics no es tarea fácil sabiendo que es la franquicia de la NBA más exitosa de la historia. La afición del TD Garden siempre es exigente: celebra cada victoria como nadie, pero también puede convertirse en tu peor crítica cuando las cosas no van bien. Sin embargo, en su primer año como profesional, Hugo González ha logrado ganarse a la apasionada afición de la ciudad de Boston y de los Celtics con una naturalidad sorprendente.

Los Playoffs NBA cada vez más cerca

Boston Celtics volverán a disputar los playoffs de la Conferencia Este, en lo que muchos consideraban una temporada de transición. Sin embargo, llegan a la fase decisiva con todas las opciones abiertas de avanzar lejos. A pocas jornadas para el final de la Regular Season, los de Joe Mazzulla lideran la Atlantic Division con un balance de 50-25, por delante de Knicks y 76ers, apoyados en figuras como Jaylen Brown y Jayson Tatum, conocidos como The Jays, además de aportes clave de White, Pritchard y un prometedor rookie español.

Hugo bringing that energy ⚡️ pic.twitter.com/8mUSD4jnPS — Boston Celtics (@celtics) March 3, 2026

Hugo González ha disfrutado de minutos de forma constante a lo largo de su temporada de novato, promediando 4 puntos y 3,4 rebotes en 69 partidos con los Boston Celtics, incluyendo alrededor de 15 minutos por encuentro en un equipo llamado a dar que hablar en la postemporada de la NBA. El internacional español fue seleccionado en el pick 28 del último Draft, y gracias a su perfil versátil y bidireccional se ha convertido en uno de los favoritos tanto de la afición del TD Garden como del propio Joe Mazzulla.

“Cada vez que levantas la vista y ves las pancartas y los títulos que han ganado los Celtics, sientes que significa algo más. Es una responsabilidad que tienes que asumir”, explicó hace unos días Hugo González. Con los playoffs de la NBA a la vuelta de la esquina, el joven español parece preparado para aportar su granito de arena y contribuir al siguiente capítulo de la histórica trayectoria de Boston.

¡¡¡QUÉ NOCHE DE HUGO GONZÁLEZ!!! 🤯☘️



💎18 PUNTOS

💎16 REBOTES

💎3 ROBOS

💎2 TAPONES



Para ganar a los BUCKS (81-108), jugando 35 minutazos y con un parcial acumulado de +27 en sus minutos en pista.



🇪🇸💫¡ES-PEC-TA-CU-LAR! pic.twitter.com/tj6IZHqFal — NBASpain (@NBAspain) March 3, 2026

Su pasado en el Real Madrid puede ayudar

El escolta español Hugo González se formó en la cantera del Real Madrid y llegó a integrar la primera plantilla bajo la dirección de Chus Mateo. Vivió momentos de máxima tensión y lucha por títulos, siempre junto a un ídolo de su infancia como Rudy Fernández. Durante la celebración del Draft NBA, González también festejaba el título de la Liga Endesa, y toda esa experiencia acumulada en el Real Madrid podría ser clave ahora en los playoffs de la NBA.

Los retos de asumir un papel secundario en la primera plantilla del Real Madrid le permitieron a Hugo González ampliar su perspectiva y lo prepararon para su rol como rookie en los Boston Celtics. “La lección que aprendí en el Real Madrid la temporada pasada me está ayudando mucho este año”, reconoció el joven español.

Dos entrenadores ayudantes de Celtics, claves en su desarrollo

Dos piezas clave en el desarrollo del madrileño Hugo González han sido el asistente de los Celtics, Tyler Lashbrook, y el director de desarrollo de jugadores, Craig Luschenat. “Recibes ayuda de todo el cuerpo técnico, pero especialmente de ellos. Craig me acompañó más durante la Liga de Verano y Tyler durante la temporada. Han estado conmigo en todo el proceso, viendo mis altibajos y mi evolución. Les debo un gran saludo porque han hecho que mi transición al equipo y a la NBA sea mucho más fácil desde el primer día. Sin duda, son parte fundamental de lo que soy hoy como jugador de la NBA”, explicó González.

Últimos partidos de Regular Season de Boston Celtics