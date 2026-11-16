Luka Doncic anota 43 puntos y los Lakers ganan en Phoenix (123-131): ocho victorias seguidas

Luka Doncic firmó 43 puntos y 9 asistencias en la victoria de los Lakers en Phoenix (123-131), la octava seguida. El exjugador del Real Madrid dejó atrás su esguince de tobillo.

Luka Doncic anotó 43 puntos en la victoria de los Los Angeles Lakers en la pista de los Phoenix Suns (123-131), la octava seguida del equipo de JJ Redick. El exjugador del Real Madrid, que llegaba tocado del tobillo, sumó además 9 asistencias en un partido en el que los Lakers llegaron a mandar de 31 puntos y tuvieron que aguantar una reacción tardía de Phoenix.

Doncic, 43 puntos y 12 de 14 en tiros libres

El Suns-Lakers arrancó el domingo a las 22:00 horas, hora peninsular. Doncic jugó 36 minutos y firmó 43 puntos con 13 de 28 en tiros de campo, 5 de 13 en triples y 12 de 14 en tiros libres, además de 9 asistencias, 3 rebotes y un robo, según el acta oficial del partido. Terminó con un +10 en pista.

Según AP, es su sexto partido de 40 o más puntos esta temporada, y el esloveno sigue siendo el máximo anotador de la NBA. Llega así a la nueva semana como líder de la carrera por el MVP en la clasificación de NBA.com que Solobasket repasó el sábado.

El base no mostró problemas tras el esguince de tobillo que sufrió en Milwaukee el miércoles. Según la crónica de AP, participó en los diez primeros puntos de su equipo, con ocho puntos y una asistencia, y se fue al descanso con 25 puntos y 4 de 9 en triples.

Los Lakers mandaron de 31 y Gillespie apretó en el último cuarto

Los Lakers abrieron el partido con un 33-24 en el primer cuarto y llegaron al descanso con 64-54. En el tercer cuarto, con un parcial de 40-26, dispararon la ventaja hasta los 31 puntos según AP y entraron en el último periodo con un 80-104 en el marcador.

Phoenix reaccionó con un 43-27 en el cuarto final de la mano de Collin Gillespie, que anotó 26 puntos, 12 de ellos en ese último periodo, con 5 de 10 en triples. Su bandeja a falta de 1:05 dejó el marcador en 121-126, pero los Suns no se acercaron más: Quentin Grimes anotó un triple a tablero a 34 segundos del final y Doncic cerró el partido desde la línea de tiros libres.

Grimes, Kessler y Thybulle acompañan sin Reaves

Los Lakers jugaron sin Austin Reaves, su segundo máximo anotador, baja por un golpe en el talón sufrido ante los Bucks. Quentin Grimes fue el escudero de Doncic con 22 puntos y 5 de 6 en triples. Collin Sexton añadió 16 puntos desde el banquillo y Walker Kessler firmó 14 puntos y 12 rebotes con 4 de 5 en tiros de campo.

Jake LaRavia sumó 12 puntos y 3 tapones, y Matisse Thybulle completó 12 puntos, 8 rebotes, 3 robos y 2 tapones, con el mejor +/- del partido (+30). Sandro Mamukelashvili se quedó en 4 puntos con 2 de 8 en tiros.

En los Suns, Devin Booker se quedó en 17 puntos con 4 de 14 en tiros de campo y 0 de 4 en triples, además de 7 asistencias, y no jugó el último cuarto. Luke Kennard aportó 18 puntos desde el banquillo, mientras que Miles Bridges y Jordan Goodwin anotaron 14 cada uno. El equipo de Arizona cae a un balance de 5-7.

Los Lakers comparten el mejor balance de la NBA

Con esta victoria, los Lakers suman ocho triunfos seguidos y un balance de 12-2 (7-1 a domicilio), el mismo que los San Antonio Spurs, con los que comparten el mejor registro de la liga, según la clasificación de la NBA. Es además su primer triunfo en la serie de cuatro partidos ante Phoenix esta temporada regular.

Los Lakers vuelven a casa para recibir a los Charlotte Hornets el martes, en un partido que arranca el miércoles 18 de noviembre a las 5:00 de la madrugada, hora peninsular.