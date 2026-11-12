Luka Doncic anota 32 puntos en Milwaukee y sale con un esguince de tobillo; susto para Hugo González

Doncic firmó 32 puntos en la séptima victoria seguida de los Lakers, pero acabó con un esguince de tobillo. Hugo González, susto en la rodilla, y Aday Mara, 11 puntos en Portland.

Luka Doncic anotó 32 puntos en la victoria de los Los Angeles Lakers en Milwaukee (112-123), la séptima seguida del equipo, pero terminó el partido con un esguince en el tobillo derecho que, según JJ Redick, no es grave. En la misma madrugada, Hugo González se llevó un susto en la rodilla en la remontada de los Celtics en Toronto y Aday Mara sumó 11 puntos y 5 rebotes ofensivos en la derrota de los Thunder en Portland.

Doncic, 32 puntos y un tobillo tocado en Milwaukee

El Bucks-Lakers arrancó a las 2:00 de la madrugada, hora peninsular. El exjugador del Real Madrid, Jugador de la Semana del Oeste la pasada semana, firmó 32 puntos en 32 minutos con 10 de 25 en tiros de campo, 5 de 12 en triples y 7 de 10 en tiros libres, además de 5 rebotes, 5 asistencias y 2 robos, según el acta oficial.

Sandro Mamukelashvili añadió 23 puntos. Los Bucks, con Tyler Herro (27 puntos) al frente, encadenan ocho derrotas (1-11). Los Lakers, con 11-2, tienen el mejor balance de la NBA.

Según ESPN, Doncic se torció el tobillo derecho a falta de 4:25 para el final al lanzar un tiro lejano en el que recibió falta de Kyle Kuzma. “Estoy bien. Obviamente duele un poco, pero estaré bien”, afirmó el esloveno en declaraciones recogidas por ESPN y traducidas por Solobasket.

Reaves, fuera con un golpe en el talón izquierdo

Peor parado salió Austin Reaves, que se retiró en el tercer cuarto con una lesión en el talón izquierdo tras sumar 18 puntos, 5 asistencias y 3 robos en 25 minutos.

“Las radiografías de Austin Reaves salieron negativas y le haremos una resonancia; probablemente no haya más novedades aparte de eso. Creo que Luka está bien, solo una leve molestia”, explicó Redick en rueda de prensa, en declaraciones recogidas por Marca. El técnico descartó además problemas en el tendón de Aquiles de Reaves.

Susto de Hugo González en la remontada de 22 puntos de Boston

Los Celtics ganaron en Toronto (93-98), en un choque que arrancó a la 1:00 de la madrugada, hora peninsular. Los Raptors llegaron a mandar por 59-37 en el segundo cuarto, pero Boston respondió con un parcial de 16-0 y cerró el partido con un 0-8. Jayson Tatum firmó 24 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes, y los de Joe Mazzulla suman cinco victorias seguidas (10-2).

Hugo González jugó ocho minutos y no anotó: falló su único triple, cogió un rebote y perdió un balón. El madrileño sufrió un fuerte golpe en la rodilla derecha, aunque siguió en pista tras ser atendido. “He ido por abajo en un bloqueo con Poeltl y nada, me ha dado la rodilla en el cuádriceps, pero bueno, suerte, está todo bien”, explicó en declaraciones recogidas por Marca.

Sobre los rumores acerca de su futuro, el alero fue claro: “Lo único que puedo hacer es seguir concentrado en lo que pasa y no en lo que puede pasar”.

Aday Mara, 11 puntos y cinco rebotes ofensivos en Portland

Los Thunder cayeron en el Moda Center (118-108) en un duelo que comenzó a las 4:00 de la madrugada, hora peninsular. Aday Mara, titular, aportó 11 puntos con 4 de 8 en tiros de campo y 3 de 4 en tiros libres, 6 rebotes (5 de ellos ofensivos), 2 asistencias y un tapón en 32 minutos, según el acta oficial.

Un día después de el doble-doble que firmó el martes en el mismo escenario, el pívot aragonés no pudo evitar la derrota de un equipo que jugó sin Chet Holmgren, Jaylin Williams ni Cason Wallace. Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos e Isaiah Hartenstein, 20 puntos y 11 rebotes. Deni Avdija anotó 28 para Portland y los Thunder se quedan en 8-4.

Próximos partidos de Doncic, Hugo González y Mara

Los Thunder de Aday Mara visitan a los Clippers en la madrugada del viernes al sábado 14 de noviembre, a las 4:30 horas, hora peninsular. Los Lakers de Doncic no vuelven a jugar hasta el domingo 15, en Phoenix, a las 22:00 horas, y los Celtics de Hugo González reciben a los Mavericks de Santi Aldama a las 0:00 horas del lunes 16.