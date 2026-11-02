Hugo González, titular por primera vez esta temporada en el triunfo de los Celtics en Orlando

Hugo González fue titular por primera vez esta temporada y sumó 7 puntos en 14 minutos en el 97-108 de los Celtics en Orlando, con 32 puntos de Jayson Tatum.

Hugo González fue titular por primera vez esta temporada con los Boston Celtics en la victoria por 97-108 en la pista de los Orlando Magic, el domingo 1 de noviembre. El alero madrileño, formado en la cantera del Real Madrid, sumó 7 puntos, 1 rebote, 1 asistencia y 2 robos en 14 minutos, dos días después de que Boston ejerciera su opción de equipo para la temporada 2027-28.

Siete puntos en el primer cuarto de su primera titularidad del curso

Hugo González entró en el quinteto inicial en lugar de Jordan Walsh, según NBC Sports Boston y Mundo Deportivo, en un partido en el que Joe Mazzulla también dio la titularidad a Neemias Queta por la ausencia de Mitchell Robinson, que descansó. El español firmó 3 de 5 en tiros de campo, 1 de 3 en triples y 0 de 1 en tiros libres, con 2 faltas personales, según las estadísticas de la NBA.

Sus siete puntos llegaron en el primer cuarto, según el seguimiento en directo de NBC Sports Boston. Mundo Deportivo destaca una jugada de 2+1 en transición tras un robo a Franz Wagner y recoge que Mazzulla apenas le dio minutos en el último cuarto.

Es el primer partido de la temporada 2026-27 que el canterano del Real Madrid empieza en pista. En su curso de novato ya había sido titular en tres de sus 74 partidos, con 3,9 puntos y 3,3 rebotes en 14,6 minutos de media, según la NBA.

Tatum anota 32 puntos y Boston suma cinco victorias seguidas

Jayson Tatum lideró a los Celtics con 32 puntos, 15 de ellos desde la línea de tiros libres (15 de 17), además de 7 asistencias y 4 rebotes. Paul George añadió 17 puntos, 10 de ellos en el último cuarto, y Derrick White, 12. Desde el banquillo, Luka Garza anotó 12 y Baylor Scheierman, 10, según las estadísticas de la NBA.

Los Magic, sin Paolo Banchero, tuvieron como máximos anotadores a Anthony Black y Tristan da Silva, con 23 puntos cada uno. Franz Wagner se quedó en 14 puntos con 5 de 20 en tiros, aunque repartió 12 asistencias, el máximo de su carrera según la agencia Associated Press. Boston llegó a mandar de 15 puntos al inicio del tercer cuarto, pero Orlando se acercó hasta el 77-74 antes del último periodo y empató a 79 en sus primeros minutos. Un triple de George a 1:32 del final dejó la ventaja en 11 puntos.

Con este triunfo, los Celtics encadenan cinco victorias y suben a un balance de 5-1, mientras que los Magic caen a 2-4 y siguen sin ganar en casa (0-3).

Renovado hasta 2027-28 y con 20 puntos en seis partidos

La titularidad llega en una semana importante para Hugo González: los Celtics ejercieron el viernes la opción de equipo de su contrato de novato para la temporada 2027-28, como contó Solobasket en Hugo González seguirá en Boston en 2027-28.

El alero, número 28 del draft de 2025, ha jugado los seis partidos de Boston esta temporada, con 20 puntos en total (3,3 por partido) y 13 rebotes, según la NBA. Su mejor actuación sigue siendo la de los 13 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en 24 minutos ante los Chicago Bulls, recogida en la noche del primer doble-doble de Aday Mara.

Los Celtics de Hugo González visitan a los Houston Rockets en la madrugada del lunes al martes, el martes 3 de noviembre a las 2:30 horas, hora peninsular.