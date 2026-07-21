Hugo González brilla en la Summer League y se consolida en los Celtics

En Las Vegas, Hugo González no se limitó a confirmar las cualidades que le permitieron ganarse un hueco en la rotación de los Celtics durante su temporada rookie. Asumiendo un rol de líder del equipo de Summer League, el español también mostró los progresos realizados con el balón en la mano.

Con promedios de casi 18 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 2 robos, exhibió un repertorio más completo y asumió mayor responsabilidad en ataque.

Suficiente para satisfacer a Amile Jefferson, que lo dirigió en Nevada: «Este verano creo que ha trabajado en todos los aspectos de su juego», explicó el asistente de Boston. «Tanto en la pista como fuera de ella, especialmente en el aspecto físico. Creo que todo el mundo ha podido ver los progresos que ha realizado.»

Hugo González in the Summer League:



18.3 PPG

8.0 RPG

5.7 APG

2.3 3PM pic.twitter.com/CyOX6duKY6 — Real App (@realapp) July 16, 2026

Un perfil cada vez más completo

Tras una primera temporada alentadora con los Celtics (3,9 puntos y 3,3 rebotes de promedio), González fue ganando espacio poco a poco en la rotación de Joe Mazzulla hasta conseguir algunos minutos en los playoffs. Su energía constante, su actividad defensiva y su impacto inmediato le convirtieron en un jugador muy apreciado por el cuerpo técnico.

«Es un auténtico profesional», confirmó Jefferson, especialmente seducido por la polivalencia del español. «Creo que se ha vuelto más imponente, más sólido físicamente. Lo vimos la temporada pasada: podía defender al pívot rival, pero también cubrir las posiciones del 1 al 5, independientemente del jugador enfrente, porque es capaz de ser físico y al mismo tiempo muy móvil.»

A stellar performance from Hugo González leads the Celtics to an NBA Summer League win!



☘️ 24 PTS (game-high)

☘️ 10 REB (team-high)

☘️ 5 AST (game-high)

☘️ 3 3PM pic.twitter.com/Fkbbmu4CZB — NBA (@NBA) July 16, 2026

A pesar de su juventud (20 años), González se apoya también en su experiencia en el alto nivel europeo para consolidarse como uno de los líderes del grupo de Boston. «Es uno de los chicos que más se hace escuchar en el vestuario, si no el que más habla», contó su compañero John Tonje. «Aporta mucha energía. Y además es alguien muy agradable de tratar.»

En mayo, Brad Stevens ya había presentado a Hugo González como «una pieza esencial» del futuro de los Celtics. Probablemente por eso se negó a incluirle en un posible traspaso por Giannis Antetokounmpo.