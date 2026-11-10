Luka Doncic, Jugador de la Semana del Oeste, lleva a los Lakers al liderato de la NBA en Atlanta (114-124)

Luka Doncic, exjugador del Real Madrid, firmó 32 puntos, 10 asistencias y 5 robos en el triunfo en Atlanta (114-124) que deja a los Lakers líderes en solitario de la NBA.

Luka Doncic, exjugador del Real Madrid, firmó 32 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias y 5 robos en la victoria de los Lakers en la pista de los Atlanta Hawks (114-124), en la madrugada del lunes al martes, horas después de ser elegido Jugador de la Semana de la Conferencia Oeste. Los angelinos suman seis triunfos seguidos y, con un balance de 10-2, son líderes en solitario de la NBA.

Doncic vuelve tras su baja por la espalda y cierra el partido

El esloveno regresaba después de perderse el partido del domingo en Detroit por una rigidez en la zona lumbar. Jugó 39 minutos con 11 de 22 en tiros de campo, 3 de 11 en triples y 7 de 7 en tiros libres, además de 2 tapones y 6 pérdidas, según el acta del partido. Sus 32 puntos son su anotación más baja de las últimas ocho citas, según Marca, pero le bastaron para ser el máximo anotador de su equipo.

Los Lakers llegaron a mandar de 20 puntos en el segundo cuarto y se fueron al descanso con 57-68. Atlanta reaccionó tras el paso por vestuarios y se puso a cuatro puntos (111-115) a falta de tres minutos y medio. Ahí apareció Doncic: una bandeja suya y dos mates, de Ziaire Williams y de Jake LaRavia, este tras asistencia del esloveno, cerraron el partido con un parcial de 0-6.

Mamukelashvili y Kessler, la ayuda sin Reaves

Los Lakers jugaron sin Austin Reaves, baja por enfermedad, que la noche anterior había anotado 43 puntos en Detroit con Doncic en el banquillo. Sandro Mamukelashvili firmó su mejor partido de la temporada con 23 puntos y 5 de 8 en triples, Walker Kessler sumó 21 puntos y 10 rebotes y Collin Sexton aportó 18 puntos y 6 asistencias desde el banquillo.

Por los Hawks, CJ McCollum anotó 21 puntos saliendo desde el banquillo y Nickeil Alexander-Walker, 20. Las 19 pérdidas de Atlanta, que se tradujeron en 29 puntos de los Lakers, pesaron en un partido que cortó la racha de cuatro victorias seguidas del equipo de Georgia, ahora con 7-5.

Jugador de la Semana tras tres partidos seguidos por encima de los 40 puntos

La NBA eligió a Doncic mejor jugador de la semana en el Oeste después de promediar 45 puntos, 8,3 asistencias y 7 rebotes en tres victorias de los Lakers. Superó los 40 puntos en los tres partidos, con 40 en Sacramento y 53 ante los Portland Trail Blazers como mejor actuación. Promedia 40,1 puntos por partido, el mejor registro de la liga.

En la Conferencia Este, el premio fue para Jalen Brunson, de los New York Knicks, que compartió cuatro temporadas con Doncic en los Dallas Mavericks. Victor Wembanyama y Deni Avdija estaban entre los otros candidatos del Oeste.

Los Lakers vuelven a la pista en la madrugada del miércoles al jueves, a las 2:00 horas (hora peninsular), en la visita a los Milwaukee Bucks.