Luka Doncic sigue al frente de la carrera por el MVP de la NBA: Wembanyama, segundo

Luka Doncic repite en el número uno de la Kia MVP Ladder de NBA.com con 38,6 puntos por partido. Wembanyama sigue segundo, Tatum sube al tercer puesto y Jokic escala al séptimo.

Luka Doncic sigue al frente de la carrera por el MVP de la NBA. El exjugador del Real Madrid repite en el número uno de la Kia MVP Ladder publicada este viernes por NBA.com, con Victor Wembanyama de nuevo segundo y cuatro europeos dentro del top 10.

La clasificación, que firma el periodista Shaun Powell y que según la propia web refleja su criterio y no la opinión de la liga ni de sus equipos, mantiene intacto el podio de la semana anterior en sus dos primeros puestos. Jayson Tatum sube del quinto al tercer lugar y Shai Gilgeous-Alexander, MVP de las dos últimas temporadas, cae del tercero al cuarto.

Doncic, cerca de los 40 puntos por partido

El base esloveno de Los Angeles Lakers promedia 38,6 puntos, 7,5 rebotes y 7,6 asistencias, según la NBA. Su mejor partido de la semana fueron los 53 puntos, con 5 rebotes y 5 asistencias, en el triunfo ante Portland, y en noviembre lleva una media de 40,7 puntos. Los Lakers suman un balance de 11-2, el mismo que los San Antonio Spurs de Wembanyama.

Powell explica que el uno y el dos del Oeste coinciden con el uno y el dos de la lista porque, en palabras traducidas por Solobasket, “esos jugadores son, evidentemente, la razón principal del buen arranque de sus equipos”. Sobre el tobillo de Doncic, que llegó a esta semana tras ser elegido Jugador de la Semana del Oeste, el autor recuerda el susto de Milwaukee: “Esta vez, sin embargo, solo se torció el tobillo ante Milwaukee y, como la pasada primavera, Luka está siendo una bestia”, escribe en la Kia MVP Ladder de NBA.com.

Wembanyama, Jokic y Sengün completan el bloque europeo

Wembanyama, segundo por segunda semana consecutiva, promedia 30,3 puntos, 11,7 rebotes y 4,4 tapones. NBA.com destaca sus 40 puntos (15 de 19 en tiros de campo), 11 rebotes y 8 tapones en la victoria en Phoenix, su elección como Jugador de la Semana del Oeste en la segunda semana y la racha de diez triunfos seguidos de los Spurs.

Nikola Jokic es el que más sube entre los europeos: del décimo al séptimo puesto, con 23,5 puntos, 10,8 rebotes y 9 asistencias. La web de la liga señala como freno su acierto en el triple (23,3%) y la posición de Denver en el Oeste. Alperen Sengün, en cambio, baja del sexto al noveno con 21,1 puntos, 9,4 rebotes y 7,9 asistencias, cifras que lo dejan cerca de promediar un triple doble.

Así queda el top 10 de la Kia MVP Ladder

1. Luka Doncic (Los Angeles Lakers), igual

2. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), igual

3. Jayson Tatum (Boston Celtics), antes 5

4. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), antes 3

5. Stephen Curry (Golden State Warriors), antes 7

6. Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), antes 4

7. Nikola Jokic (Denver Nuggets), antes 10

8. Cooper Flagg (Dallas Mavericks), antes 9

9. Alperen Sengün (Houston Rockets), antes 6

10. Cade Cunningham (Detroit Pistons), antes 13

Curry, quinto, estará al menos dos semanas de baja por una rotura abdominal, según NBA.com. Cunningham entra en la lista tras sus 52 puntos, 11 asistencias y ninguna pérdida en la victoria en Washington tras dos prórrogas. Giannis Antetokounmpo (Miami Heat), octavo hace siete días, se queda fuera del top 10 y aparece en el puesto 11, por delante de Deni Avdija, Karl-Anthony Towns, Jamal Murray y Ty Jerome.

Doncic, en duda para visitar a los Suns

Doncic no ha vuelto a jugar desde el partido en Milwaukee, en el que anotó 32 puntos en 32 minutos antes del esguince de tobillo. El parte de lesiones de ESPN lo mantiene como duda por el tobillo derecho de cara a la próxima cita de los Lakers, en la pista de los Phoenix Suns el domingo 15 de noviembre a las 22:00 horas.