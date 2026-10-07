Radar Solobasket: De Bàsquet Manresa a reinar en Eurocup

El radar de jugadores de Bàsquet Manresa ya hace años que es de la máxima élite no solo en España, sino en Europa. Muchos de los jugadores que recalan en el conjunto de Liga Endesa ACB acaban despuntando en competiciones de más alto nivel. Si Sylvain Francisco o Chima Moneke son los dos grandes ejemplos en Euroliga, la Eurocup también les hace justicia.

La Eurocup, una competición con tintes manresanos

La Eurocup parecía quedarse atrás a nivel de talento durante algunas campañas. La competición organizada por la marca Euroleague perdía fuelle ante un BCL que estuvo más próxima a la NBA durante los momentos de tensión. A pesar de ello, las paces entre organismos han hecho que resurja de sus cenizas. Actualmente, nombres importantes como Nick Calathes, Zachary Zeljaas, Bryce Jones o Cedi Osman militan en el torneo.

5 assists, 10 minutes 🎩



𝐍𝐢𝐜𝐤 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐭𝐡𝐞𝐬 🦅 pic.twitter.com/wGaPYMSm4J — BKT EuroCup (@EuroCup) October 6, 2026

El crecimiento de la Eurocup también ha ido de la mano de la inversión de algunos de los proyectos que la compiten. El pase a Euroliga que otorga ser campeón es suculento y varios conjuntos con músculo económico potente persiguen el sueño de escuchar el ‘I feel devotion’ en su estadio. Lo curioso es que, entre tanto nombre, son varios los fichajes de Bàsquet Manresa que han llegado a lo más alto en las estadísticas de la competición.

Jerrick Harding: un anotador que ya pide paso en Euroliga

La dirección deportiva de Bàsquet Manresa ha sufrido cambios en las últimas temporadas. Sin embargo, su trabajo desde hace muchos años mantiene una línea de excelencia verdaderamente notable. Quizás Jerrick Harding haya vestido más tiempo la camiseta de Morabanc Andorra, pero nadie olvida a sus verdaderos descubridores. Tras salir de la NCAA recaló en la liga de República Checa. Ni allí, se escapó de los radares manresanos.

La particular carrera de Jerrick Harding

La temporada de Jerrick Harding con la camiseta de Bàsquet Manresa fue para enmarcar. El base americano se destapó como uno de los jugadores con el caudal de puntos más frenético de la Liga Endesa ACB. Su posterior paso a Morabanc Andorra no hizo más que pronunciar su dinámica creciente como jugador. Tras salir de España cu carrera sigue disparada.

Si en Rytas Vilnius ya brilló, este curso en Turk Telekom ya se ha ganado su sitio en la élite de la Eurocup. El jugador es el cuarto máximo anotador de la competición, con 18 puntos por partido. Por encima, Quincy Olivari, Cedi Osman y Tony Perkins. En competición nacional, en una liga exigente como la turca, también promedia 18 puntos por encuentro.

¿Cómo juega el ‘metepuntos’ de Turk Telekom?

Jerrick Harding es un combo anotador clásico. Su capacidad para generarse tiros es lo que le distingue del resto. Sin embargo, para el volumen de lanzamientos que ejecuta tiene una cierta estabilidad en los porcentajes. Este curso ha comenzado irregular en liga turca, pero suele ser un perfil que se mueve por encima del 50% en tiros de dos y del 35% en tiros de tres. Todo ello, en lanzamientos en pull-up y con pasos laterales.

Jerrick Harding vs Sylvain Francisco — Perfil de aptitudes

Harding vs Francisco — Perfil de aptitudes Valoración de scouting de 1 a 5

El que fuera base de Bàsquet Manresa no es un base organizador y no es un jugador completo, es un especialista. Su volumen de asistencias no es alto y tampoco es un jugador que se prodigue en labores de rebote. En juego destaca más creando sobre bloqueo directo que en aclarado, aunque tiene capacidad para anotar de varias maneras.

Ismael Bako: Una eterna promesa que comienza a quitarse la etiqueta

Una de las eras doradas de Bàsquet Maresa en los últimos años fue la temporada 21-22. Por aquel entonces Sylvain Francisco y Chima Moneke lideraron un equipo que alcanzó los playoffs de Liga Endesa ACB. En aquel roster había un tercer integrante con vitola de estrella. De hecho, su pasado Euroliga hacía que en aquel verano las miradas estuvieran más puestas en él que en los otros dos grandes baluartes. No es otro que Ismael Bako.

Una trayectoria con idas y venidas

La irrupción de Ismael Bako en la élite europea del baloncesto fue fulgurante. La salida de la liga belga del interior fue directamente a un conjunto Euroliga. ASVEL Villeurbanne se hizo con sus servicios y tuvo un primer encuentro con la mejor competición del viejo continente. En aquella etapa tuvo que compartir vestuario con un roster de interiores de gran nivel como Tonye Jekiri, Guerschon Yabusele o Moustapha Fall. No contó con excesivos minutos.

🎥 Retour en images sur la grosse performance de notre pivot Ismael BAKO hier soir face à la @ChoraleRoanne ! 💥 #LDLCASVEL #JeepELITE pic.twitter.com/x7bwECcvOi — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) October 28, 2019

Desde Lyon decidió poner rumbo a Bàsquet Manresa, donde quería encontrar cierto rodaje para acabar de despuntar de cara a un nuevo contrato Euroliga. Sus números en el cuadro catalán fueron buenos, moviéndose en torno a los 10 puntos y los 6 rebotes. Desde aquel entonces ha probado suerte en Virtus Bolonia, París Basketball, UNICS Kazan y, ahora, Turk Telekom. Sus últimos años no han sido deslumbrantes, pero a día de hoy, tras dos jornadas, es el sexto mejor valorado de la Eurocup codeándose con estrellas como Osman o Seljaas.

Así juega la ex estrella de Bàsquet Manresa

Ismael Bako es el típico interior de esta nueva hornada de pívots. Si en el pasado los interiores eran más lentos, mejores pasadores y generadores al poste bajo, ahora, el perfil típico ha cambiado. El ex de Bàsquet Manresa tiene como principal atributo la movilidad. Es un center que corre la pista, perfecto para jugar a altas posesiones. Además, lejos de ser un creador de juego, es un finalizador.

Ismael Bako – Scouting

ISMAEL BAKO Pívot atlético · 2.08 m · Perfil defensivo 5 · CENTER Principales cualidades Roller Protección

del aro Rebote

ofensivo Transición Juego

por encima Movilidad Puntos débiles Sin amenaza exterior Sufre ante 5 físicos Riesgo de faltas No es creador

El perfil de Ismael Bako, exceptuando que no es un buen lanzador, es el del pívot promedio actual. Su capacidad de jugar por encima del aro le otorga mucha capacidad de impactar sin balón. Las continuaciones de bloqueo directo y el juego a la espalda de las ayudas son su principal arma para anotar. Además, su envergadura uy salto le permiten intimidar y rebotear con asiduidad.

Devin Robinson: Un físico de otra liga

Si Ismael Bako fue primero y Jerrick Harding después, Devin Robinson es una de los últimos grandes aciertos de la dirección deportiva de Bàsquet Manresa. En caso del base, la capacidad para rastrear ligas poco conocidas fue el gran acierto. En el caso del belga, encontrar un jugador que quisiera relanzar su carrera fue el éxito del equipo de scouting. En este sentido, el ala-pívot tiene un recorrido diferente. Un jugador que se encontraba ‘de vuelta’.

Bàsquet Manresa y su estrella desde el primer día

Devin Robinson fue la estrella de Bàsquet Manresa desde el primer día. Bako venía de Euroliga, pero era un joven sin experiencia. Harding militaba en la liga checa. Sin embargo, el cuatro americano había incluso disputado encuentros en la NBA. Su trayectoria es particular, porque tras su paso por la NBA acabó vistiendo camisetas tan dispares como Quebradillas Pirates o Ratiopharm Ulm.

🔏 𝙐𝙉 𝘼𝙇𝙏𝙍𝙀 𝙁𝙄𝙏𝙓𝘼𝙏𝙂𝙀!

💪🏻 Més versatilitat i atleticisme!

🇺🇸 Arriba Devin Robinson!

📏 2,03m 👤 27 anys



🙌🏻 Welcome to #Manresa, @drob7nson!

🤫 #NoNoise, Devin is here.



💪🏻 Versatilidad y atleticismo al servicio del @BAXI_ES Manresa. ¡Bienvenido a la @ACBCOM! — Kids&Us Manresa (@BasquetManresa) December 12, 2022

Conseguir pescar un jugador destacado de un conjunto con tan buena vitola de scouting como Ratiopharm fue un éxito de Bàsquet Manresa. Sus temporadas en el conjunto catalán fueron excelsas y su posterior temporada, también en Liga Endesa ACB, en Casademont Zaragoza, también. Actualmente milita en un desconocido Slask Wroclaw. Su aparición en la tabla de valoración no llega hasta la posición 23. Sin embargo, está liderando a un conjunto que ya suma dos victorias y con un plantel plagado de desconocidos.

Así juega Devin Robinson

Si hubiera que definir a Devin Robinson por un solo atributa, sería sin ningún tipo de duda que su físico. Su capacidad de salto, su velocidad en transición, su explosividad en primer paso son la base de su juego. A pesar de ser un cuatro y no un cinco, no es especialmente certero desde la línea de tres puntos. Sin embargo, sí que puede hacer daño desde el pick and roll. Un jugador peculiar que sorprende mucho a las defensas.

La capacidad anotadora de Devin Robinson se construye a partir del juego sin balón, tanto en pick and roll y castigando la espalda de las ayudas; como en situaciones de close-out con pocos botes. Además, su capacidad atlética permite integrarle a las mil maravillas en un contexto de juego rápido. En parte por esto, tanto él como el resto de jugadores analizados, encajaron tan bien en la filosofía de Bàsquet Manresa.

Comparativa Scouting