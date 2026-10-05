PAOK vuelve a golpear el mercado y se lleva a uno de los pívots libres más cotizados

Era un secreto a voces en el mercado europeo y finalmente se ha confirmado, ya que PAOK vuelve a golpear con fuerza y se adelanta a varios equipos de Euroliga para hacerse con uno de los pívots más cotizados entre los agentes libres. El conjunto de Salónica incorpora así otra pieza diferencial al ambicioso roster diseñado para Andrea Trinchieri.

PAOK ficha a Donatas Motiejunas

Desde hacía días, el interés del PAOK por Motiejunas era uno de los secretos a voces del mercado, pero no fue hasta el primer fin de semana de octubre cuando el acuerdo se hizo oficial. El pívot llega a Salónica para completar un Big3 de enorme experiencia y pasado NBA, junto a Cedi Osman y Nick Calathes, en una apuesta ambiciosa del conjunto griego: conquistar la Eurocup y conseguir así el billete para la Euroliga de la próxima temporada.

El center, de 36 años, fue elegido con el pick 20 del Draft NBA de 2011 y llegó a disputar 262 partidos en la liga estadounidense, defendiendo las camisetas de Houston Rockets, New Orleans Pelicans y San Antonio Spurs. Posteriormente emprendió su aventura por el baloncesto chino y, en 2021, aterrizó en el AS Monaco, donde permaneció hasta recalar la pasada temporada en Estrella Roja. En Belgrado firmó 8,3 puntos y 3,5 rebotes de media, aportando experiencia y oficio en la pintura.

En busca de Euroliga

Uno de los históricos del baloncesto continental quiere recuperar su sitio entre la élite y aspira a hacerse con uno de los ocho nuevos billetes de Euroliga a partir de la próxima temporada. Pero antes, el equipo de Trinchieri tiene una misión inmediata: conquistar la Eurocup, competición en la que parte desde el inicio como uno de los grandes favoritos al título. El PAOK arrancó con autoridad al imponerse por 93-78 al Kid&Us Manresa, mientras que en la competición doméstica también ha dejado claras sus intenciones, venciendo este fin de semana a Mykonos por un ajustado 85-88.

Roster POAK 2026-27