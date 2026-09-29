El aviso que recibe Manresa antes de visitar al PAOK: acaba de tumbar a un gigante

Manresa comienza este miércoles su aventura en EuroCup en una de esas pistas en las que el nombre del rival explica solo una parte de la dificultad. PAOK espera en Salónica después de un fin de semana que ha cambiado considerablemente la percepción sobre el equipo griego. Andrea Trinchieri dispone de nombres muy reconocibles, pero quedarse únicamente con Nick Calathes sería un error. Sus últimos partidos han dejado varias pistas sobre dónde puede estar realmente el peligro.

PAOK ha necesitado dos partidos para mandar un aviso

PAOK llega al estreno europeo después de enfrentarse en apenas 24 horas a Panathinaikos y Olympiacos en la Supercopa griega. Primero derrotó al Panathinaikos por 84-82 y, un día después, volvió a competir contra otro equipo construido para aspirar a todo en Euroliga.

Olympiacos llegó a colocarse 21 puntos arriba (50-29), pero PAOK respondió con 60 puntos en la segunda mitad, redujo la diferencia hasta el 94-93 y terminó perdiendo únicamente por 101-96. El resultado importa menos que la capacidad mostrada para regresar a un partido que parecía terminado.

Para un Manresa profundamente renovado, la primera salida europea difícilmente podía ofrecer un examen más incómodo: rival en confianza, pabellón complicado y una plantilla que acaba de comprobar que puede competir contra dos gigantes.

First official home game of the season ⏳

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Calathes atrae las miradas, pero el peligro puede estar en otro sitio

Nick Calathes es inevitablemente el primer nombre. A sus 38 años conserva experiencia, tamaño y una capacidad extraordinaria para leer el pick and roll. Pero Manresa tendrá un problema si concentra demasiada atención defensiva sobre el veterano base.

Ante Olympiacos, Marcus Foster anotó 18 puntos y cuatro triples, Cedi Osman sumó 15 con otros cuatro, mientras Naz Mitrou-Long y Trevor Hudgins hicieron 11 cada uno. PAOK terminó con 16 triples. Ayudar demasiado puede significar liberar precisamente a esos jugadores.

Será una prueba interesante para una plantilla con doce incorporaciones. El reto no consiste simplemente en frenar a Calathes, sino en impedir que sea él quien decida qué compañero queda liberado.

El problema continúa cuando Manresa mira hacia la pintura

PAOK tampoco carece de centímetros. Kyle Alexander mide 2,08; Clifford Omoruyi, 2,11; y Dimitris Kaklamanakis, 2,05. A ellos se añade RaiQuan Gray, un interior de 2,03 capaz de jugar de cuatro o cinco y generar desde posiciones menos convencionales.

Gray resulta especialmente interesante porque no es únicamente un finalizador. Fue elegido en el Draft NBA de 2021 y en su debut con Brooklyn llegó a firmar 16 puntos, nueve rebotes y siete asistencias. Manresa tendrá que proteger el aro sin conceder los tiros exteriores que PAOK castigó ante Olympiacos.

El equipo catalán también ha incorporado centímetros durante un mercado especialmente activo, pero la combinación de tamaño interior y amenaza exterior del conjunto griego obligará a elegir muy bien dónde asumir riesgos.

Hay un último peligro que no aparece en las estadísticas

La PAOK Sports Arena recibe de nuevo un partido de EuroCup después de una década. El escenario invita a un encuentro físico, emocional y con un público que puede convertir cada pequeña racha en algo bastante mayor.

Hay además una curiosidad: Timmy Allen llega a Manresa precisamente desde PAOK. Dentro de la enorme reconstrucción manresana, pocos jugadores conocerán mejor el ambiente y algunos de los mecanismos que esperan al equipo en Salónica.

La victoria ante Panathinaikos podría interpretarse como una sorpresa. Lo sucedido 24 horas después contra Olympiacos hace esa explicación bastante menos cómoda. Manresa llega a Salónica buscando descubrir hasta dónde alcanza su nuevo proyecto; PAOK lo recibe después de demostrar que quizá sea bastante más peligroso de lo que su nombre sugería hace solo unos días.