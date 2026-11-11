Pierre Oriola tenía un acuerdo con el Unicaja, pero el Manresa no lo deja salir, según Diario Sur

El Unicaja llegó a un acuerdo con Pierre Oriola para reforzar su pintura, pero el Manresa no ha dado luz verde a la salida del pívot campeón del mundo, según Diario Sur.

El Unicaja llegó a tener un acuerdo con Pierre Oriola para reforzar su juego interior, pero el Kids&Us Manresa no ha dado luz verde a la salida del pívot, campeón del mundo con España en 2019, según ha publicado Diario Sur.

El club malagueño sigue así sin el pívot que busca desde hace semanas para cubrir las bajas de su pintura. Según el diario malagueño, el agente del jugador, David Carro, fue quien puso el nombre de Oriola sobre la mesa y el Unicaja llegó a cerrar un acuerdo con el pívot para que acompañase en el juego interior a Willy Hernangómez y David Kravish.

El Manresa no negocia la salida de Oriola

El problema llegó al tratar con el club catalán. “No lo dejan salir”, explicó a Diario Sur una persona al tanto de la negociación entre los dos clubes. Siempre según ese medio, el representante planteó unos términos de salida con una oferta económica que el Manresa rechazó, y el Unicaja no tuvo opción de mejorarla.

El Manresa, que dirige Diego Ocampo, no ha querido negociar la marcha de un jugador que es importante en su rotación: Oriola promedia 12 puntos y 5,6 rebotes esta temporada en unos 21 minutos por partido, según los datos que recoge el diario malagueño. Su mejor actuación llegó en la última jornada, con 17 puntos y 10 rebotes en la primera victoria del Manresa en la Liga Endesa, ante el Obradoiro.

Un pívot con licencia de cupo de formación

El perfil de Oriola encajaba en las necesidades del Unicaja por otro motivo: tiene licencia de cupo de formación, lo que permitía al club resolver el problema que le han creado las lesiones de Yannick Nzosa, Alberto Díaz y Tyson Pérez, según Diario Sur.

Nzosa, uno de los lesionados, ya entrena en pista, pero el Unicaja lo espera para después de las ventanas FIBA mientras mantiene abierta la búsqueda de refuerzos.

La búsqueda continúa

El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, ya había avisado de que el elegido no iba a ser “una estrella”, pero el perfil de Oriola sí habría sido un complemento para mejorar al equipo, según el mismo medio. El club ha tanteado a jugadores que acaban contrato en la NBA y a otros que parecían quedar fuera de los equipos de la Euroliga.

Mientras sigue en el mercado, el Unicaja recibe al FIATC Girona el domingo 15 de noviembre a las 12:30 horas, en la jornada 8 de la Liga Endesa. Ese mismo día, a las 12:00 horas, el Manresa de Oriola visita al iLERNA Lleida.