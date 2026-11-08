Manresa 100-99 Obradoiro: primera victoria tras dos prórrogas con 8 triples de JD Notae

El Kids&Us Manresa gana 100-99 al Obradoiro tras dos prórrogas y suma su primera victoria en la Liga Endesa. JD Notae, 33 puntos e iguala el récord de triples del club.

El Kids&Us Manresa ganó el sábado 7 de noviembre al Monbus Obradoiro por 100-99 tras dos prórrogas en el Nou Congost y sumó su primera victoria en la Liga Endesa 2026-27, después de seis derrotas en las seis primeras jornadas. JD Notae anotó 33 puntos con 8 de 15 en triples, igualó el récord del club de triples en un partido de Liga Endesa y firmó los dos lanzamientos que decidieron el encuentro. Ferran Bassas añadió 21 puntos.

Notae iguala la marca de Linton Townes de 1994

Según los datos de la ACB, los 8 triples de Notae igualan el récord que estableció Linton Townes el 11 de diciembre de 1994 ante el 7Up Joventut, en un partido con tres prórrogas en el que anotó 8 de 9 desde la línea de tres, situada entonces a 6,25 metros. Por detrás quedan los siete triples de Ferran Laviña, Juan Alberto Espil, Troy de Vries, Marius Grigonis y Frankie Ferrari, este último en su debut en el Nou Congost en 2019.

Notae llegaba a la séptima jornada con 8 triples en total y un 28% de acierto en las seis primeras. Ante el Obradoiro empató el partido con un triple a 22 segundos del final del tiempo reglamentario (73-73) y, en la segunda prórroga, anotó su octavo triple para el 100-99 definitivo.

Bassas suma 12 puntos en las prórrogas y Soriano se va a 30

Bassas firmó 12 de sus 21 puntos y cuatro triples entre las dos prórrogas. Pierre Oriola sumó 17 puntos y 23 de valoración, Hugo Benítez repartió 10 asistencias y los dos últimos fichajes del club, Isaiah Mobley y Luka Scuka, aportaron 5 y 3 puntos. El Manresa lanzó 51 triples, 25 de ellos antes del descanso.

En el Obradoiro, el pívot Joel Soriano anotó 30 puntos, Brandon Childress 23 y Leo Meindl 15. El primer tiempo extra terminó 86-86 después de que el conjunto gallego remontara cuatro puntos en los últimos 33 segundos, con un tiro libre de Soriano y un triple de Barcello. El partido se jugó ante 4.686 espectadores.

Según la ACB, el Nou Congost no acogía un partido de Liga Endesa con dos prórrogas desde 2019, cuando el Manresa ganó 101-97 al Bilbao Basket. El club catalán ha ganado sus últimos cuatro partidos como local con al menos dos prórrogas; la única derrota en ese escenario fue ante el Español Júver en 1985.

Ocampo: “Hemos luchado y hemos competido”

El técnico gallego Diego Ocampo destacó el componente emocional de la victoria en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo. “Quiero felicitar a todo mi cuerpo técnico, porque ha sido clave en la preparación de este partido. Hemos luchado y hemos competido, que es lo que queríamos”, afirmó.

El entrenador también señaló lo que queda por corregir: “Colectivamente aún tenemos que mejorar en algunas cosas, pero este es el punto de partida que debemos tener como referencia”. Y sobre el estado del equipo, añadió: “Está claro que había presión y que el Obradoiro ha jugado muy bien, pero tenemos que trabajar mejor bajo presión”.

Eurocup el martes y visita al Lleida, también con 1-6

Con este triunfo, el Manresa queda con un balance de 1-6 en la Liga Endesa, el mismo que el iLERNA Lleida, su próximo rival en la competición, según la clasificación de la ACB. En la Eurocup, donde suma cuatro victorias y dos derrotas, recibe al BOSNA BH Telecom Sarajevo el martes 10 de noviembre a las 20:30 horas en el Nou Congost.

Después, el domingo 15 de noviembre a las 12:00 horas, el equipo de Ocampo visita al iLERNA Lleida en la octava jornada de la Liga Endesa.