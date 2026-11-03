¡Oficial! El Manresa, colista de la Liga Endesa, ficha al esloveno Luka Scuka

El Kids&Us Manresa, colista de la Liga Endesa con 0-6, ficha hasta final de temporada al ala-pívot esloveno Luka Scuka (2,06 m), que llega desde el Braunschweig.

El Kids&Us Manresa ya tiene el primer refuerzo para salir del fondo de la Liga Endesa. El club catalán anunció el lunes 2 de noviembre el fichaje del ala-pívot esloveno Luka Scuka, de 24 años y 2,06 metros, que firma hasta final de temporada y llega a un equipo colista y todavía sin victorias en la competición.

El Manresa comunicó la incorporación en una nota oficial publicada en la web de la ACB, en la que presenta a Scuka como un ala-pívot “de gran tamaño y envergadura, que aportará tiro de tres puntos, intimidación y versatilidad”. El club añade que “su físico y atleticismo sumarán en la faceta reboteadora”.

Un interior con tiro que llega desde la liga alemana

Nacido en Sempeter pri Gorici (Eslovenia) el 23 de mayo de 2002, Scuka viene del Braunschweig, donde ha jugado las dos últimas temporadas. Con el equipo alemán promedió 9,2 puntos, 6 rebotes, 1,7 asistencias y 11,8 de valoración en 23,2 minutos en la Bundesliga, según los datos difundidos por el club. En la FIBA Europe Cup subió a 14 puntos, 4,6 rebotes, 0,6 asistencias y 13,8 de valoración en 21,4 minutos.

Su trayectoria se ha movido entre Eslovenia, Montenegro y Alemania:

2020-22: Cedevita (Eslovenia)

2022-23: Mornar (Montenegro)

2023-24: Cedevita (Eslovenia)

2024-26: Braunschweig (Alemania)

Según Mundo Deportivo, el esloveno llega libre: en verano intentó dar el salto a la liga universitaria de Estados Unidos, pero fue declarado no elegible y se quedó sin equipo.

Cero victorias en seis jornadas y la promesa de Herms

El fichaje responde a la situación deportiva del equipo de Diego Ocampo, último de la clasificación con un balance de 0-6, según los datos de la ACB. El Manresa es además el conjunto con peor diferencia de puntos de la liga: 506 a favor y 617 en contra.

La última derrota llegó el domingo en Vitoria, donde el Baskonia ganó 106-83 y dio a Velimir Perasovic su primera victoria. Los catalanes llegaron a darle la vuelta al marcador tras el descanso, con Yordan Minchev (12 puntos y 14 rebotes) al frente, pero un parcial local de 24-4 decidió el partido.

La semana pasada, el presidente Josep Maria Herms compareció en rueda de prensa para respaldar a la dirección deportiva y al cuerpo técnico. Según la información del propio club, Herms explicó que la prioridad era reforzar la defensa y el tiro exterior y que la entidad estaba dispuesta a sobrepasar el presupuesto previsto. Mundo Deportivo añade que el presidente avanzó que habría entradas y salidas en la plantilla, y Scuka es la primera de ellas.

El contraste está en Europa, donde el Manresa suma tres victorias y dos derrotas en la Eurocup, con triunfos ante el ratiopharm Ulm, el Roma y el Balkan Botevgrad. En esa competición, Nick Ongenda compartió el MVP de la cuarta jornada con Kyle Guy, de La Laguna Tenerife.

Panevezys y Obradoiro, los próximos partidos

El Manresa vuelve a jugar este miércoles 4 de noviembre a las 18:00 horas en la pista del Lietkabelis Panevezys, en la sexta jornada de la Eurocup. El sábado 7 de noviembre, a las 18:00 horas, recibe al Monbus Obradoiro en la séptima jornada de la Liga Endesa, con la primera victoria liguera todavía como objetivo.