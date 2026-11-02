El Baskonia gana al Manresa (106-83) y da a Perasovic su primera victoria tras siete derrotas

El Baskonia corta su racha de siete derrotas con un 106-83 al Manresa, primera victoria de Perasovic, y Joksimovic iguala un registro de Ricky Rubio y Doncic.

El Kosner Baskonia ganó este domingo 106-83 al Kids&Us Manresa en el Buesa Arena, en la sexta jornada de la Liga Endesa, y cortó una racha de siete derrotas seguidas entre la ACB y la Euroliga. Es la primera victoria de Velimir Perasovic desde que volvió al banquillo, en su séptimo partido, y Stefan Joksimovic firmó un registro que, según la ACB, solo tenían Ricky Rubio y Luka Doncic.

El equipo vitoriano no ganaba desde el 93-73 al Joventut del 11 de octubre, todavía con Paolo Galbiati. Después llegaron las derrotas ante el Dubai, el Virtus Bolonia, La Laguna Tenerife, el Panathinaikos, el Valencia Basket, el Real Madrid y, el viernes, el ASVEL, una serie que igualó su peor racha en doce años y que se alargó con el 94-79 en Villeurbanne.

Seis jugadores en dobles dígitos y un parcial de 24-4

Kobi Simmons fue el más valorado (22 puntos y 27 de valoración) y otros cinco jugadores llegaron a los diez puntos: DJ Stewart (17), AJ Lawson (16), Joksimovic (15), Spagnolo (10) y Frisch (10), según la ficha de la ACB. Simmons lideró un 11-0 con tres triples seguidos en el primer cuarto (30-22) y el Baskonia llegó al descanso con 50-40.

El Manresa le dio la vuelta al marcador tras el descanso con un 6-18 en cuatro minutos, liderado por Yordan Minchev, que acabó con 12 puntos y 14 rebotes. La respuesta local, con Stewart al frente, fue un 24-4 que dejó el partido en 83-64 antes del último cuarto. El equipo de Diego Ocampo suma seis derrotas en seis jornadas y es colista, mientras que el Baskonia se coloca 4-2, tercero en la clasificación de la ACB.

Joksimovic se une a Ricky Rubio y Doncic

Joksimovic, que cumplirá 18 años el 16 de noviembre, firmó 15 puntos, 6 rebotes y 20 de valoración, sus mejores números. Según los datos de la ACB, es el tercer jugador menor de 18 años que alcanza al menos 15 puntos, 6 rebotes y 20 de valoración en un partido de la Liga Endesa, después de Ricky Rubio (15, 7 y 22 en la temporada 2007-08) y Luka Doncic (15, 6 y 22 en 2015-16). Es también la valoración más alta de un menor de 18 años con la camiseta del Baskonia, por encima de la que tenía Aitor Zárate desde 1983-84.

Perasovic: “Espero alguna cara nueva estos días”

“Primero felicitar al equipo por sacar un partido que fue fundamental para salir de esta serie de derrotas. Yo creo que hemos salido un poco nerviosos, pero la reacción en el tercer cuarto, cuando ellos se ponen por delante, ha sido extraordinaria y me quedo con esto”, afirmó Perasovic tras el partido, en declaraciones recogidas por Noticias de Álava.

El técnico croata volvió a señalar las carencias de la plantilla: “Es evidente que no tenemos físico ni altura. No tenemos cuatros altos, jugamos con cuatros que son más treses que cuatros y nuestros pívots son muy pequeños”. Y confirmó que el club busca refuerzos, como ya había pedido tras caer en Valencia: “Espero alguna cara nueva estos días. Nosotros estamos trabajando en varios refuerzos, no solo uno, pero siempre ocurre algo”.

Según El Correo, el Baskonia ultima la llegada de Zacharie Perrin desde el Lleida. Perasovic explicó que Chris Duarte empezará a entrenar esta semana y podrá reaparecer ante el Fenerbahçe; Rodions Kurucs es más dudoso. Y añadió que “con la llegada de los lesionados y con algún fichaje, yo creo que va a ser otro equipo”.

El Baskonia, con un balance de 1-8 en la Euroliga, visita al Fenerbahçe el jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas, en la décima jornada. En la séptima jornada de la Liga Endesa juega en la pista del iLERNA Lleida el sábado 7 de noviembre a las 21:00 horas.