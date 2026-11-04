¡Oficial! El Manresa ficha a Isaiah Mobley, ex de los Cavaliers y hermano de Evan Mobley, para dos meses

El Kids&Us Manresa, colista de la Liga Endesa con 0-6, ficha por dos meses al ala-pívot Isaiah Mobley, ex de Cavaliers y 76ers y hermano de Evan Mobley, procedente del Hapoel Jerusalén.

El Kids&Us Manresa suma su segundo refuerzo en dos días. El club catalán anunció el martes 3 de noviembre la incorporación del ala-pívot Isaiah Mobley, de 27 años y 2,07 metros, que llega con pasado en los Cleveland Cavaliers y los Philadelphia 76ers y firma por dos meses para intentar sacar al equipo del último puesto de la Liga Endesa.

El Manresa oficializó el fichaje en una nota publicada en la web de la ACB, en la que detalla que Mobley llega procedente del Hapoel Jerusalén israelí. El club lo presenta como un ala-pívot que puede ocupar las dos posiciones interiores gracias a su envergadura y a su tiro de tres puntos, y destaca también su capacidad de pase y su conocimiento del juego.

La llegada de Mobley se produce un día después de la de el esloveno Luka Scuka, también ala-pívot, que firmó hasta final de temporada. El equipo del Bages es colista de la Liga Endesa con un balance de 0-6, según la clasificación de la ACB, tras caer en la sexta jornada ante el Baskonia por 106-83.

Hermano de Evan Mobley y con 23 partidos en la NBA

Nacido en San Diego (California) el 24 de septiembre de 1999, Isaiah Mobley es el hermano mayor de Evan Mobley, estrella de los Cleveland Cavaliers, y tiene pasaporte bahameño, según informan Sport y Eurohoops. Los Cavaliers lo eligieron en el puesto 49 del Draft de 2022, y entre su etapa en Cleveland y la de Philadelphia disputó 23 partidos en la NBA, de acuerdo con Sport.

En 2023 jugó la Liga de Verano de la NBA con los Cavaliers y fue nombrado MVP de la final tras firmar 28 puntos y 11 rebotes, recuerda Mundo Deportivo.

La pasada temporada fue su primera experiencia en Europa. Empezó en el Manisa turco y terminó en el Hapoel Jerusalén, donde promedió 8 puntos, 5 rebotes, 2,3 asistencias y 12,7 de valoración en 21,8 minutos en la liga israelí, según los datos difundidos por el club. Esta es su trayectoria:

2019-22: USC Trojans (NCAA)

2022-24: Cleveland Cavaliers (NBA) y Cleveland Charge (G League)

2024-25: Philadelphia 76ers (NBA) y Delaware Blue Coats (G League)

2025-26: Manisa BBSK (Turquía) y Hapoel Jerusalén (Israel)

No debutará en Lituania y el club busca un escolta

Según Mundo Deportivo, Mobley no se incorporará al equipo hasta finales de semana, por lo que no podrá debutar en el partido de la Eurocup de este miércoles en Lituania, en el que sí estará disponible Scuka. El mismo diario añade, citando a fuentes del club consultadas por EFE, que el Manresa espera cerrar en los próximos días la llegada de un escolta.

Mobley se suma así a la lista de jugadores con pasado NBA que han aterrizado en la Liga Endesa con la temporada ya en marcha, como Kevin Knox en el Unicaja.

El Manresa visita al Lietkabelis Panevezys en la sexta jornada de la Eurocup este miércoles 4 de noviembre a las 18:00 horas (hora peninsular) y recibe al Monbus Obradoiro en la séptima jornada de la Liga Endesa el sábado 7 de noviembre a las 18:00 horas.