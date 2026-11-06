España, la liga con más extranjeros según el informe de la FIBA: un 72,9%

El Informe de Migración 2026 de la FIBA y el CIES sitúa a la Liga Endesa como la liga con más extranjeros (72,9%) y a España con el peor balance migratorio: -288.

España es el país con mayor porcentaje de jugadores extranjeros en su liga (72,9%) entre las 16 competiciones nacionales que analiza el Informe de Migración del Baloncesto Internacional 2026, que la FIBA y el CIES publicaron el jueves 5 de noviembre. La Liga Endesa aparece además entre las que menos jugadores nacionales sub-21 tienen y España vuelve a ser el país con el balance migratorio más negativo del mundo.

El documento, la decimoquinta edición de un estudio anual, cruza los datos de traspasos internacionales de la FIBA con el análisis del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) sobre la temporada 2025-26. La FIBA lo presentó en un comunicado oficial centrado en el crecimiento global de los traspasos.

Siete de cada diez jugadores de la Liga Endesa son extranjeros

Según el informe, el 72,9% de los jugadores de la liga española son extranjeros, la cifra más alta de las ligas estudiadas, por delante de Turquía (61,2%) e Israel (59,9%). La media de todas las competiciones analizadas es del 47,2%.

La ficha de la Liga Endesa recoge 325 jugadores en la temporada 2025-26 y un 73% de extranjeros, dos puntos menos que el 75% de la campaña anterior. En cambio, crece la variedad: 55 nacionalidades representadas, cinco más que en 2024-25 y la cifra más alta de todas las ligas del estudio. El informe añade que los extranjeros de la liga española promedian menos minutos por partido que la media general.

Dos clubes españoles aparecen en el top 5 de equipos con más extranjeros: el Kosner Baskonia, segundo con un 90,5%, y el Unicaja, quinto con un 83,3%.

España, entre las ligas con menos jóvenes nacionales

El apartado de jugadores sub-21 sitúa a España en la parte baja: solo el 7,7% de los jugadores de la Liga Endesa son nacionales menores de 21 años, por debajo de la media del 15,2%. Únicamente Japón (7%) y Australia (4,9%) registran porcentajes inferiores. Esos jóvenes juegan además 3,4 minutos por partido, frente a una media de 4,7.

Un club español sí destaca en ese capítulo: el Valencia Basket es el tercer equipo de todas las ligas analizadas en minutos por partido de sus jugadores nacionales sub-21, con 17,8.

Diario Sur, que recogió el informe la noche del jueves, lo describió como “un problema para el baloncesto español y el futuro de la selección”.

Segundo exportador y primer importador: balance de 288 jugadores

En el capítulo de traspasos internacionales, España es el segundo país que más jugadores exporta, con 670, solo por detrás de Estados Unidos (2.372) y por delante de Francia (633). Pero también es el primer importador, con 958 llegadas, por delante de Alemania (706) y Australia (590). El resultado es un balance migratorio de -288, el más negativo de la tabla, por delante de Australia (-237) y Suiza (-201).

Récord de traspasos y de internacionales en la NCAA

A escala mundial, la FIBA registró un nuevo máximo de 14.194 traspasos internacionales, 546 más que la temporada anterior. Europa sigue siendo el gran centro del mercado, con 5.428 operaciones, 228 más que en 2024-25, y Estados Unidos figura en nueve de las diez rutas de traspaso más frecuentes.

El baloncesto universitario estadounidense también batió récords: la NCAA masculina contó con 1.055 jugadores internacionales y la femenina con 1.042, la primera vez que ambas superan el millar.

El secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, explicó en el comunicado, en declaraciones traducidas por Solobasket: “La FIBA reconoce que los jugadores se encuentran con numerosos desafíos al realizar un traspaso internacional, y por eso seguimos trabajando con diligencia con 212 federaciones nacionales para apoyarlos, tanto a través del proceso de la carta de autorización como del sistema de agentes con licencia FIBA”.

La selección vuelve a la ventana FIBA a finales de noviembre

La Liga Endesa disputa este fin de semana la jornada 7, con partidos el sábado 7 y el domingo 8. Después llegará la ventana FIBA de noviembre, en la que la selección española visitará a Montenegro en Podgorica el jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas y recibirá a Grecia en Santiago de Compostela el domingo 29 a las 18:00 horas, dentro de los clasificatorios europeos para el Mundial 2027.