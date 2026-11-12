Jassel Pérez, baja por una subluxación de hombro: el FIATC Girona gana sin él en Bucarest (84-92)

Jassel Pérez sufre una subluxación posterior del hombro izquierdo, según el parte del Girona, que ganó sin él en Bucarest (84-92) y sigue líder de su grupo en la FIBA Europe Cup.

El FIATC Girona confirmó el miércoles 11 de noviembre que Jassel Pérez sufre una subluxación posterior del hombro izquierdo y, esa misma tarde, ganó sin él en la pista del Dinamo Bucarest (84-92) para seguir como líder en solitario del grupo B de la FIBA Europe Cup, con cinco victorias en seis partidos.

El parte médico: subluxación posterior del hombro izquierdo

El Bàsquet Girona comunicó la baja del alero dominicano para el partido europeo en un parte médico recogido por la ACB. “El jugador presenta una subluxación posterior del hombro izquierdo. Su evolución marcará el proceso de recuperación”, señaló el club en su comunicado en catalán, en palabras traducidas por Solobasket. El parte no fija un plazo de baja.

La lesión afecta a una de las grandes noticias del curso en Fontajau. Según Sport, Jassel Pérez es el máximo anotador de toda la Liga Endesa y el segundo jugador en valoración, tras un arranque que ya había convertido al dominicano en el fichaje que marca el ritmo del Girona.

Glas, N’Guessan y Pluta tiran del Girona en Bucarest

Según las estadísticas oficiales de la FIBA, Gregor Glas fue el jugador más valorado del Girona, con 16 puntos, 5 de 7 en triples y 22 de valoración. David N’Guessan también anotó 16 puntos y Andrzej Pluta sumó 15, con 4 triples en 7 intentos y 5 asistencias. Aljaz Kunc añadió 11 puntos en menos de 12 minutos.

El equipo de Moncho Fernández abrió el partido con un 0-7, cerró el primer cuarto con 17-29 y se marchó al descanso con 13 puntos de ventaja (37-50). El Dinamo Bucarest ganó el tercer cuarto por 23-15 y llegó a empatar a 55 y a 60, pero desde ese último empate el Girona firmó un parcial de 4-21 que dejó el marcador en 64-81 ya en el último periodo.

En el conjunto rumano, Rostyslav Novitskyi fue el máximo anotador del partido, con 24 puntos y 8 de 8 en tiros de campo. Anthony Roberts añadió 18 y Jonathan Stark, 17 con 8 asistencias. El Girona acabó con 13 de 32 en triples y 25 asistencias.

Líder del grupo B con una victoria de ventaja

Según la clasificación de la FIBA, el Girona manda en el grupo B con un balance de 5-1, por delante del Zastal Zielona Gora y el Coretec Oostende, ambos con 4-2. Su única derrota europea llegó el 28 de octubre en la pista del NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz húngaro (81-79). El Dinamo Bucarest es colista con 1-5.

En la Liga Endesa, el Girona es noveno con 4-3, según la clasificación de la ACB, tras su victoria ante el Surne Bilbao (92-87) del pasado sábado. Sus cuatro triunfos ligueros han llegado en Fontajau y sus tres derrotas, lejos de casa.

Málaga y Oostende, las dos próximas citas

El Girona visita al Unicaja el domingo 15 de noviembre a las 12:30 horas, en la octava jornada de la Liga Endesa, y el martes 17 de noviembre recibe al Coretec Oostende en Fontajau a las 19:45 horas, en la séptima jornada de la FIBA Europe Cup. La presencia de Jassel Pérez en esos partidos dependerá de la evolución de su hombro, como indicó el club.