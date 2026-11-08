El FIATC Girona gana al Surne Bilbao (92-87) y sigue invicto en Fontajau

El FIATC Girona vence al Surne Bilbao (92-87) en la jornada 7 de la Liga Endesa y suma siete de siete en Fontajau entre la liga y la FIBA Europe Cup. Geben firma 20 de valoración.

El FIATC Girona ganó el sábado 7 de noviembre al Surne Bilbao por 92-87 en el Pavelló de Fontajau, en la séptima jornada de la Liga Endesa, y mantiene el pleno como local esta temporada: cuatro victorias en cuatro partidos de liga en casa y siete de siete si se suman los de la FIBA Europe Cup. El equipo de Moncho Fernández alcanza un balance de 4-3, el mismo que el conjunto de Jaume Ponsarnau.

El Girona llegaba al partido después de caer en su anterior compromiso liguero, la derrota por 107-78 en la pista del Casademont Zaragoza. Según la clasificación de la ACB, sus tres derrotas ligueras han llegado lejos de casa. El Surne Bilbao, que venía de ganar sus dos últimos partidos de liga, encaja su tercera derrota.

Geben, 17 puntos y 20 de valoración; McClung, máximo anotador

Según los datos de la ACB, Mac McClung, triple ganador del concurso de mates de la NBA, fue el máximo anotador del Girona con 19 puntos y 3 de 5 en triples. Martinas Geben firmó 17 puntos, con 5 de 5 en tiros libres, 2 de 4 desde la línea de tres y 5 rebotes, para 20 de valoración, la más alta de su equipo.

En el Surne Bilbao, Darrun Hilliard anotó 24 puntos con 5 de 11 en triples y 20 de valoración, y Nate Darling sumó 21, con 4 triples en 8 intentos.

El partido llegó igualado al último medio minuto. El Bilbao ganaba 66-67 al final del tercer cuarto y, con empate a 32,6 segundos del final, dos tiros libres de Geben pusieron por delante al Girona. Un triple de Darling a once segundos del final dejó el marcador en 90-87, y Jassel Pérez cerró el 92-87 desde la línea de personal.

Los tiros libres, 23 de 27 frente a 7 de 17

La estadística oficial de la ACB refleja la diferencia en la línea de personal: el Girona anotó 23 de sus 27 tiros libres y el Bilbao, 7 de 17. El equipo visitante dominó el rebote ofensivo (16 a 4) y las asistencias (24 a 16), y metió 14 triples en 42 intentos, por los 11 de 26 del Girona.

El partido también supuso el debut oficial con el Girona del base gallego Isaac Vázquez, tras su larga ausencia por lesión. Vázquez, que se fracturó un dedo del pie en la pretemporada y tuvo que pasar por el quirófano, según Marca, jugó casi ocho minutos y sumó 4 puntos y 2 asistencias.

Moncho Fernández: Fontajau da “fuerza” al equipo

Moncho Fernández se mostró “muy feliz” por la victoria. “Quizá no hemos hecho un partido fantástico porque hemos tenido pérdidas tontas y algún que otro error, pero hemos estado muy bien en el esfuerzo, en la resiliencia y en la concentración porque el juego del Bilbao exige todo esto”, señaló el técnico gallego, en declaraciones recogidas por Mundo Deportivo.

El entrenador afirmó que Fontajau da “fuerza” a sus jugadores, destacó el esfuerzo de Aljaz Kunc y Jassel Pérez pese a sus molestias y defendió el partido de McClung: “Comienza a conocer la competición y las reglas de este baloncesto. La adaptación no es una pastilla. Es un nuevo deporte, totalmente diferente”.

Bucarest y Málaga, dos salidas en cuatro días

El Girona, líder de su grupo en la FIBA Europe Cup tras ganar el martes al Patrioti Levice (90-66), encadena dos salidas. La séptima jornada de la Liga Endesa se completa este domingo.

El FIATC Girona visita al Dinamo Bucarest en la FIBA Europe Cup el miércoles 11 de noviembre a las 18:00 horas y juega en la pista del Unicaja, en la octava jornada de la Liga Endesa, el domingo 15 de noviembre a las 12:30 horas. El Surne Bilbao recibe ese mismo domingo al UCAM Murcia a las 18:00 horas.