Girona ya baila al ritmo de su nuevo fichaje… y no es McClung

La Liga Endesa ya está en marcha. La primera jornada ha dejado alguna sorpresa, los espectaculares 119 puntos del Barça Basket y, sobre todo, varios nombres propios que han firmado actuaciones de notable impacto. Han sido dos días cargados de talento y grandes actuaciones que abren una primera incógnita: ¿estamos ante una tendencia que marcará la temporada o simplemente ante el brillo puntual de una jornada inaugural?

Jassel Pérez destaca en la victoria de FIATC Girona

En uno de los últimos encuentros de la jornada, el FIATC Girona se impuso en casa al UCAM Murcia por 84-77, en una de las sorpresas relativas del estreno de la Liga Endesa. El conjunto gerundense decidió el partido en un espectacular último cuarto, en el que se impuso por 32-25, con Jassel Pérez como gran protagonista. El dominicano firmó una actuación decisiva con 20 puntos en apenas 22 minutos sobre la pista.

Pérez fue el gran referente, con esos veinte puntos, pero además sumó nueve rebotes y 30 créditos de valoración. A su lado destacaron también Whittaker, autor de 19 puntos, y Mac McClung, que aportó 11 en su estreno en ACB. El estadounidense llega avalado por un palmarés espectacular: triple campeón del concurso de mates de la NBA y máximo anotador histórico de la G League.

De Granada a Girona, pasando por Puerto Rico

Jassel Pérez llegó al baloncesto español con una conexión que resultó clave: Ramón Díaz, entonces entrenador del Covirán Granada la temporada pasada y conocedor del dominicano desde su etapa al frente de Capitanes de Ciudad de México, fue una de las figuras que impulsó su desembarco en España.

Ahora, en su estreno con el Girona, Pérez volvió a dejar muestras de su potencial con una performance de 20 puntos, nueve rebotes y 30 créditos de valoración. Las nueve capturas igualaron su mejor registro reboteador en la Liga Endesa, mientras que los 30 de valoración establecieron su nueva referencia personal en la competición. Pérez, antes de aterrizar en Girona, fue parte de Vaqueros de Bayamón con 21.4 puntos de promedio.