La Liga Endesa arranca y varios jugadores contrastados siguen en el mercado

¡Bienvenidos al curso baloncestístico 2026-27 de la Liga Endesa! Una frase asociada a Andrés Montes que, con el inicio de cada temporada, mantiene intacta su capacidad para marcar el comienzo de una nueva aventura. La primera jornada llega después de un verano intenso, cargado de fichajes, rumores y movimientos en los banquillos y las plantillas de los equipos que conforman la máxima categoría del baloncesto español. Sin embargo, con la competición ya en marcha y septiembre llegando a su fin, todavía son varios los jugadores contrastados que no han encontrado equipo y continúan a la espera de una oportunidad.

Omer Yurtseven sin equipo

Uno de los casos más llamativos en este inicio oficial del curso, con la Liga Endesa y la Euroliga ya en marcha, es el de este pívot de 28 años. Internacional con Turquía y con 139 partidos disputados en la NBA, Yurtseven continúa sin equipo cuando la temporada ya ha comenzado. El pasado curso aterrizó en el Real Madrid, donde apenas disputó cinco encuentros, después de haber pasado anteriormente por Panathinaikos, y desde entonces todavía no ha encontrado un nuevo destino.

Su perfil podría resultar especialmente atractivo para los equipos que buscan reforzar la posición de cinco. En este escenario, clubes como Barça Basket y Kosner Baskonia mantienen entre sus necesidades la incorporación de un pívot para completar sus respectivas plantillas de cara a la temporada 2026-27.

Joan Sastre, un histórico de ACB

El jugador de Inca tampoco ha encontrado destino para este inicio de temporada, después de haber aparecido durante el verano en varios de los rumores habituales del mercado de la Liga Endesa y la Primera FEB. Internacional absoluto con España, Joan Sastre cuenta con una amplia experiencia en la máxima categoría, donde ha defendido las camisetas de Sevilla, Zaragoza, Valencia Basket y, desde 2021, La Laguna Tenerife.

Su condición de jugador nacional y su experiencia en la competición podrían convertirlo en una opción a tener en cuenta para cualquier equipo de la ACB que necesite reforzar su perímetro con un perfil contrastado. La pasada temporada, Sastre registró unos promedios de 2,1 puntos y 1 rebote por partido.

Corey Walden a la espera

Llegó al Lleida en julio de 2024 y su etapa en el conjunto del Segre, dirigido por Gerard Encuentra, fue claramente de más a menos. La pasada temporada disputó 33 partidos en la Liga Endesa, con unos promedios de 3,8 puntos y 2 rebotes por encuentro.

A sus 34 años, el escolta de Florida continúa buscando un nuevo destino en Europa después de acumular una amplia experiencia internacional. En su trayectoria figuran también etapas en la Euroliga con equipos como Estrella Roja y FC Bayern, además de otros proyectos del baloncesto europeo.

Markquis Nowell aguarda su oportunidad

Otro base que continúa a la espera de una llamada es Markquis Nowell, después de haber formado parte del Baskonia desde 2025. Formado entre Little Rock y Kansas State, el jugador de Nueva York desarrolló posteriormente buena parte de su carrera entre la NBA y la G League antes de dar el salto al baloncesto europeo.

Durante su etapa en Vitoria la temporada pasada, Nowell promedió 7 puntos, 2,7 rebotes y 3,7 asistencias por partido en la Liga Endesa, mientras que en la Euroliga registró 5,7 puntos y 3 asistencias en 28 encuentros. A sus 27 años, su experiencia en ambas competiciones y su capacidad para dirigir el juego le sitúan como un perfil que podría encontrar acomodo en el mercado, aunque el inicio oficial del curso ya ha llegado y el base continúa esperando su oportunidad.

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