Baskonia ha completado su plantilla con la incorporación de un nuevo base procedente de Estados Unidos, un jugador que la pasada temporada en la NBA G League firmó promedios de 16 puntos y 8,3 asistencias por partido. Se trata de un director de juego con perfil ofensivo que llega para reforzar la línea exterior, donde compartirá responsabilidades con Trent Forrest, Matteo Spagnolo y Rafa Villar. Bajo la dirección de Paolo Galbiati, se espera que aporte solidez y creatividad en la generación dentro del engranaje del técnico italiano.

Markquis Nowell creó una gran carrera en NCAA

El nuevo base de Baskonia, oriundo de Nueva York, se formó en los programas universitarios de los Trojans de Little Rock y Kansas State, donde brilló especialmente en su última temporada (2022-23). Durante ese curso, fue nombrado Jugador Más Destacado de la East Regional tras firmar promedios de 17,6 puntos y 8,3 asistencias, además de alzarse con el prestigioso Bob Cousy Award, que reconoce al mejor guard del país.

Un director de juego dinámico y ambicioso 🔥



Así juega Markquis Nowell 🚀 pic.twitter.com/5KsXu8dncP — Baskonia (@Baskonia) September 21, 2025

Su rendimiento se disparó en el March Madness, donde registró unos impresionantes 23,5 puntos y 13,5 asistencias por partido en los cuatro encuentros disputados con los Wildcats. Bajo la dirección de Jerome Tang, clave en su explosión, se consolidó como uno de los playmakers más prometedores del panorama universitario antes de continuar su crecimiento profesional en la NBA G League con Toronto 905 y Rio Grande Valley.

Markquis Nowell ha firmado con Baskonia hasta 2027, iniciando así su primera aventura en el baloncesto europeo y su debut en la Euroliga. A sus 25 años, el base neoyorquino aterriza en Vitoria con una destacada capacidad anotadora y una notable visión de juego, cualidades que han pesado más que su estatura de 1,72 metros en la decisión del club. Nowell, que llegó a disputar un partido oficial con los Toronto Raptors en la NBA, busca ahora consolidarse en la élite continental de la mano del conjunto azulgrana.

El nuevo base de Baskonia repartió 19 asistencias en el March Madness de NCAA

En el Sweet 16 del March Madness 2023, disputado en el Madison Square Garden, Markquis Nowell protagonizó una actuación memorable en la victoria de Kansas State sobre Michigan State. El nuevo fichaje de Baskonia, natural de Harlem, firmó una exhibición histórica con 20 puntos, 19 asistencias y 5 robos, liderando a los Wildcats hacia una ajustada victoria en la prórroga y el pase al Elite 8. Sin embargo, el sueño universitario terminaría en la siguiente ronda, donde cayeron ante los Owls de Florida Atlantic.

Aquella performance para el recuerdo de Markquis Nowell la creó después de sufrir un esguince de tobillo grave durante la segunda mitad. “Ese tipo no vino aquí para lesionarse en su último partido universitario“, dijo el entrenador de Kansas State, Jerome Tang. “Él es nuestro base inicial”, dijo Keyontae Johnson. “Su coeficiente intelectual, su sentido del juego, les da confianza a todos, y cuando regresó, sentí que simplemente… todos vieron cómo estaba tratando de luchar contra su lesión, y solo queríamos luchar por él”.







