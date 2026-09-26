La ACB desafía la edad y surge una pregunta: ¿Por qué la veteranía gana a la juventud?

La Liga Endesa afronta una nueva temporada con una realidad que invita a la reflexión: mientras algunos equipos apuestan claramente por el talento joven, otros siguen confiando en jugadores que acumulan décadas de experiencia. Una tendencia que deja sobre la mesa una pregunta: ¿está cambiando la edad a la que se alcanza el mejor nivel en el baloncesto profesional?

Una ACB cada vez más veterana que marca un récord

La Liga Endesa 2026-27 arranca con una presencia cada vez más significativa de jugadores veteranos. 71 de los 240 jugadores inscritos tienen 30 años o más, lo que supone un 29,6% del total, mientras que 20 jugadores ya han superado los 35 años. La juventud sigue siendo mayoría, pero casi tres de cada diez jugadores de la competición están ya en la treintena.

Además, los extremos son muy diferentes: mientras Valencia Basket presenta una plantilla con una media de 26,4 años, La Laguna Tenerife alcanza los 32,1 años, una diferencia de casi seis años entre dos proyectos de la misma competición. La tendencia resulta todavía más llamativa si miramos algunos de los grandes proyectos.

El Barça Basket ha pasado de tener la plantilla más veterana de su historia reciente, con 30,6 años de media en 2025-26, a construir para esta temporada un equipo de 26,9 años, según el recuento de Mundo Deportivo. El rejuvenecimiento azulgrana contrasta con otros equipos que siguen confiando en jugadores contrastados.

Marcelinho Huertas rompe los registros de longevidad

Si hay un nombre que representa esta transformación es Marcelinho Huertas. El brasileño tiene 43 años y cuatro meses y vuelve a encabezar la clasificación de jugadores más veteranos de la ACB. Por detrás aparecen Aaron Doornekamp (40 años y 9 meses), Ante Tomic (39 años y 7 meses), Sergio Llull (38 años y 10 meses) y Pablo Almazán (37 años y 8 meses).

El caso de Huertas es especialmente significativo porque su longevidad viene acompañada de producción. En las dos últimas temporadas promedió 15 puntos en la 2024-25 y 14,9 en la 2025-26, mientras que desde que cumplió 40 años presenta una media de 6,2 asistencias y 16 de valoración. Llull, por su parte, afronta su 22ª temporada en la Liga Endesa y la 21ª con el Real Madrid, mientras que Tomic sigue siendo una referencia interior del Joventut a los 39. Por tanto, la edad no está impidiendo que algunos de estos jugadores sigan ocupando puestos centrales en sus proyectos.

La Laguna Tenerife se lleva el premio a la veteranía

Si Huertas representa la longevidad individual, La Laguna Tenerife representa la longevidad colectiva. El conjunto canario presenta la plantilla más veterana de la Liga, con 32,1 años de media, y reúne a cuatro jugadores dentro del grupo de los diez más veteranos de la competición: Huertas, Doornekamp, Shermadini y Abromaitis. Es un caso poco habitual en una competición que cada vez apuesta más por jugadores jóvenes, físicos y con capacidad para soportar calendarios exigentes.

El contraste con Valencia Basket resulta especialmente interesante. El campeón de la pasada Liga presenta una plantilla con una media de 26,4 años, casi seis menos que Tenerife. Son dos caminos completamente diferentes para competir: juventud, físico y margen de crecimiento frente a experiencia, conocimiento del juego y jugadores que acumulan cientos de partidos de alto nivel.

Los pros y contras que puede suponer estos datos en la ACB

La veteranía tiene pros y contras en la ACB. Entre las ventajas está la experiencia competitiva, la lectura del juego y la capacidad para tomar mejores decisiones en momentos de presión; jugadores como Huertas, Llull o Tomic demuestran que esas cualidades pueden mantenerse al máximo nivel durante muchos años. El inconveniente está principalmente en el desgaste físico y la recuperación, ya que la explosividad, la resistencia a las cargas y la capacidad de jugar muchos partidos en poco tiempo tienden a disminuir con la edad. Por ello, los equipos deben equilibrar la experiencia de los veteranos con el físico y el margen de crecimiento de los jóvenes.