Marcelinho Huertas se despide de La Laguna Tenerife: “Ha sido una de las decisiones más complicadas de mi carrera”

Marcelinho Huertas se despidió entre lágrimas de La Laguna Tenerife tras casi ocho años: ficha por el Dubai de Xavi Pascual y jugará su último partido el sábado en Andorra.

Marcelinho Huertas se despidió este miércoles de La Laguna Tenerife tras casi ocho años en el club. El base brasileño, de 43 años, ha firmado con el Dubai Basketball de Xavi Pascual para las dos próximas temporadas y jugará su último partido de aurinegro el sábado en Andorra.

Huertas compareció en el pabellón Santiago Martín junto al presidente del club, Aniano Cabrera, en un acto muy emotivo en el que ambos no pudieron contener las lágrimas, según relata El Día. El jugador leyó un texto preparado para la ocasión.

“Una de las decisiones más complicadas de mi carrera”

“Ha sido una de las decisiones más complicadas de mi carrera”, reconoció el base, que recordó que ya antes le habían surgido oportunidades: “Pero siempre encontré motivos para seguir, porque sentía que quedaban cosas por hacer”, explicó en declaraciones recogidas por El Día.

Huertas insistió en que nunca buscó la salida: “Nunca pedí salir, sino que he sido yo el que ha ido al club a pedir renovar por muchos factores”. Y explicó lo que le lleva a Dubai con una ambición intacta: “Cada vez que entro en una cancha entro a ganar. Y aunque solo acaba ganando un equipo, la ambición debe ser esta y en esta ocasión no será diferente”.

El brasileño se despidió de compañeros, técnicos y trabajadores: “Nadie podía imaginar la historia tan bonita que hemos podido construir. Hemos celebrado y nos hemos levantado”. También tuvo palabras para la afición, cuyo apoyo calificó como “uno de los mayores regalos de mi carrera”.

Gracias por tanto, LEYENDA — La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) November 11, 2026

Aniano Cabrera: “Cuando vino, lo hacía a retirarse”

El presidente del club canario admitió que la noticia fue inesperada, pero aceptó la ilusión del jugador ante la oferta. “Cuando vino, lo hacía a retirarse, y son casi ocho años. Me quedo con todo lo que nos ha dado y con que yo vi jugar a Marcelinho”, afirmó Cabrera.

Vuelta a la Euroliga con Xavi Pascual

En Dubai, Huertas se reencuentra con Xavi Pascual, su entrenador en el Barça. El equipo emiratí suma siete victorias y tres derrotas en la Euroliga, la competición en la que el base ya ha disputado 228 partidos. A lo largo de su carrera también jugó 76 partidos en la NBA con Los Angeles Lakers y es el único extranjero que ha llegado a 20 temporadas en la ACB, según Eurohoops. Hace unos días se convirtió en el tercer jugador con más partidos en la Liga Endesa.

Huertas no viajó con el equipo a Lituania, donde La Laguna Tenerife juega este miércoles ante el Siauliai en la Eurocup. Su último partido con la camiseta aurinegra será el MoraBanc Andorra vs La Laguna Tenerife del sábado 14 de noviembre, a las 19:30 horas, en la jornada 8 de la Liga Endesa.