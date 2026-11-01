Marcelinho Huertas supera a Nacho Rodríguez y ya es el tercer jugador con más partidos de la Liga Endesa

Marcelinho Huertas jugó en A Coruña su partido 738 en la Liga Endesa y supera a Nacho Rodríguez. La noche acabó con remontada del Leyma Coruña (93-89) y Verge.

Marcelinho Huertas ya es el tercer jugador con más partidos de la historia de la Liga Endesa. El base de La Laguna Tenerife disputó este sábado 31 de octubre en A Coruña su partido 738 en la competición y supera a Nacho Rodríguez (737), según los datos de la ACB. A sus 43 años, solo Felipe Reyes y Rafa Jofresa han jugado más.

La clasificación histórica de partidos jugados en la Liga Endesa la encabeza Felipe Reyes con 824, seguido de Rafa Jofresa con 756. Por detrás de Huertas quedan Nacho Rodríguez (737), Nacho Azofra (705) y Sergio Llull, sexto con 701.

El brasileño debutó en la Liga Endesa el 2 de octubre de 2004 con la camiseta del Joventut, con el que jugó 121 partidos. Después llegaron 36 con el Bilbao Basket, 152 en sus dos etapas en el Baskonia, 178 con el Barça y 251 con La Laguna Tenerife, su club desde la temporada 2019-20 y donde vive su etapa más larga.

En esos 738 partidos promedia 10,2 puntos, 4,7 asistencias y 11,6 de valoración, según la ACB. Es además el máximo asistente de la historia de la competición, con más de 3.400 pases de canasta, y suma tres títulos de Liga (2010 con el Baskonia, 2012 y 2014 con el Barça) y el MVP de la Liga Endesa de 2025.

Verge y un 14-2 en el último cuarto tumban a Tenerife en el Coliseum

La noche del récord no acabó bien para el equipo de Jaka Lakovic. El Leyma Coruña ganó 93-89 en la sexta jornada, disputada a las 21:00 horas en el Coliseum ante 5.514 espectadores, y le endosó a La Laguna Tenerife su segunda derrota en la Liga Endesa.

Los canarios mandaron durante buena parte del partido: se fueron al descanso con ocho puntos de ventaja (39-47), con Huertas al mando del ataque, y llegaron a mandar por 11 en el tercer cuarto (58-69). El equipo de Carles Marco le dio la vuelta en el último cuarto, que ganó por 29-16 con un parcial de 14-2 en cuatro minutos, según la crónica de EFE.

El gran protagonista fue el base estadounidense Alonzo Verge, con 26 puntos, 12 asistencias y 34 de valoración. Un triple de Van Beck igualó el partido en el último minuto, pero Verge firmó la canasta decisiva y Caio Pacheco cerró el 93-89 desde la línea de tiros libres. Karlis Silins añadió 19 puntos para los gallegos.

En Tenerife, Guy fue el máximo anotador con 17 puntos, por los 14 de Van Beck y los 13 de Huertas. El tropiezo llega una semana después de que La Laguna Tenerife encadenara dos partidos de 100 puntos por primera vez desde 1987.

A 18 partidos de igualar a Rafa Jofresa

Con 738 partidos, Huertas está a 18 de igualar los 756 de Rafa Jofresa y a 19 de superarlo para ser segundo. Los 824 de Felipe Reyes quedan a 86 partidos.

La Laguna Tenerife vuelve a jugar el jueves 5 de noviembre, a las 21:00 horas, ante el U-BT Cluj-Napoca en la sexta jornada de la Eurocup. En la jornada 7 de la Liga Endesa recibirá al Asisa Joventut, el club con el que Huertas debutó en la competición, el domingo 8 de noviembre a las 13:00 horas.