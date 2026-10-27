La Laguna Tenerife encadena dos partidos de 100 puntos por primera vez desde 1987

La Laguna Tenerife firma 104 puntos en Frankfurt y 106 ante el Obradoiro, algo que no lograba en la élite desde 1987, y mantiene la mejor defensa de la Liga Endesa.

La Laguna Tenerife ha encadenado dos partidos seguidos de 100 o más puntos por primera vez en la élite desde noviembre de 1987: ganó 94-104 en la pista del Skyliners Frankfurt en la Eurocup el miércoles 21 de octubre y 106-76 al Monbus Obradoiro en la Liga Endesa el domingo 25. El equipo de Jaka Lakovic lo hace, además, con la mejor defensa de la Liga Endesa.

El dato procede del repaso histórico de Sport, publicado el lunes 26 de octubre. Según ese repaso, el CB Canarias no había firmado dos duelos seguidos de tres dígitos en ninguna de sus diez temporadas más recientes, en las que alternó la Liga Endesa con la Basketball Champions League, ni en sus cuatro primeras campañas en la ACB de la etapa actual, entre 2012 y 2016.

El precedente de Hernández Rizo y Eddie Phillips en 1987

Para encontrar el antecedente más cercano hay que volver a la temporada 1987-88. Según el repaso histórico de Sport, el equipo que dirigía entonces José Carlos Hernández Rizo venció en el Ríos Tejera al Grupo IFA Español (107-99) el 7 de noviembre de 1987 y, tres días después, el 10 de noviembre, al TDK Manresa (110-92). Eddie Phillips sumó 75 puntos entre los dos partidos: 36 y 39.

El diario recoge otro episodio en la élite, en la 1986-87, con un 113-87 como local ante el Granollers y, a continuación, un 97-101 en la pista del Clesa Ferrol. La temporada pasada el equipo se quedó cerca: venció 96-109 en Granada, pero antes se había quedado en 98 puntos, con prórroga, ante el Joventut y en 97 ante el Barça, ambas derrotas.

77,2 puntos recibidos por partido, la mejor defensa de la Liga Endesa

La racha anotadora llega en un equipo que basa sus resultados en la defensa. Según el calendario de resultados de la ACB, La Laguna Tenerife ha recibido 81, 75, 77, 77 y 76 puntos en las cinco primeras jornadas, una media de 77,2. Solo el Casademont Zaragoza, que ganó 80-81 en la primera jornada, ha llegado a 80. La segunda mejor defensa es la del Kosner Baskonia, con 82,8 puntos recibidos, y la tercera la del Unicaja, con 83.

En ataque, el equipo canario ha pasado de 80, 80, 90 y 82 puntos en sus cuatro primeros partidos ligueros a los 106 ante el Obradoiro. Suma cuatro victorias seguidas en la Liga Endesa tras perder en el estreno, y en la Eurocup Kyle Guy compartió el MVP de la jornada 4 tras el triunfo en Frankfurt.

Lakovic: “Las temporadas se construyen en estos partidos”

Tras el partido ante el Obradoiro, Lakovic valoró la victoria en sala de prensa, en declaraciones recogidas por Sport: “Las temporadas se construyen en estos partidos. Son en los que tienes que cumplir, estando con la mentalidad y la energía correctas. Incluso teniendo muy pocos entrenos para prepararlos”.

El técnico esloveno añadió: “Hay que disfrutarlo porque nos lo merecemos y porque ninguna victoria es fácil, pero me pongo mucha responsabilidad y mucho peso, y ya estoy pensando en lo siguiente”. También destacó a Héctor Alderete: “De nuevo quiero destacar a Héctor [Alderete], que es un guerrero, y un comodín puesto que ha jugado desde el tres hasta el cinco”.

La Laguna Tenerife buscará el tercer partido seguido de 100 puntos el miércoles 28 de octubre, a las 21:00 horas (20:00 en Canarias), ante el Umana Reyer Venezia en el Santiago Martín, en la jornada 5 de la Eurocup; el sábado 31 visitará al Leyma Coruña en la Liga Endesa.