Manresa, La Laguna Tenerife y San Pablo Burgos en la Eurocup: horarios de la jornada 5

Manresa visita al Botevgrad el martes a las 18:00 horas; el miércoles, San Pablo Burgos recibe al Riga Zelli y La Laguna Tenerife, líder del grupo B, al Reyer Venice.

La jornada 5 de la Eurocup trae tres partidos con acento español. El Kids&Us Manresa visita al Balkan Botevgrad el martes 27 de octubre a las 18:00 horas, y el miércoles 28 el Recoletas Salud San Pablo Burgos recibe al Riga Zelli a las 20:30 horas y La Laguna Tenerife, líder del grupo B, al Umana Reyer Venice a las 21:00 horas, hora peninsular.

Manresa visita al colista del grupo D

El Kids&Us Manresa abre la jornada el martes 27 de octubre a las 18:00 horas, hora peninsular, en el Arena Botevgrad (19:00 en Bulgaria). Enfrente tendrá al Balkan Botevgrad, último del grupo D con cuatro derrotas en cuatro partidos.

Manresa es cuarto con dos victorias y dos derrotas, a un triunfo del trío que comparte la cabeza: Bahcesehir College Istanbul, PAOK Thessaloniki y Lietkabelis Panevezys, los tres con 3-1. El equipo catalán viene de ganar 108-88 al Roma Basketball en la cuarta jornada, un partido en el que Nick Ongenda firmó 30 de valoración.

Ese rendimiento le valió al pívot compartir con Kyle Guy el premio de la jornada: Kyle Guy y Nick Ongenda, MVP de la jornada 4 de la Eurocup. En la Liga Endesa, Manresa cayó el sábado en el Nou Congost ante el San Pablo Burgos (81-99).

San Pablo Burgos necesita sumar ante el Riga Zelli

El Recoletas Salud San Pablo Burgos juega el miércoles 28 de octubre a las 20:30 horas en el Coliseum Burgos ante el Riga Zelli. El conjunto castellano es sexto del grupo A con una victoria y tres derrotas, mientras que el equipo letón es quinto con 2-2.

Burgos perdió 89-79 en la pista del Baglietto Derthona Tortona en la cuarta jornada. Antes había caído en Salónica ante el Aris (93-80) y, por un punto, ante el Hapoel Midtown Jerusalem en casa (84-85). Su única victoria europea llegó en el estreno ante el Cedevita Olimpija Ljubljana (85-81).

El equipo llega a la cita tras ganar 81-99 en Manresa en la quinta jornada de la Liga Endesa. Chase Audige firmó 21 puntos y 20 de valoración en la segunda victoria burgalesa de la temporada en la liga, según los datos de la ACB.

Tenerife defiende el liderato del grupo B frente al Reyer

La Laguna Tenerife es el único líder del grupo B con tres victorias y una derrota. Su rival, el Umana Reyer Venice, es segundo con 2-2, un balance que comparten seis de los ocho equipos del grupo. La única derrota europea del conjunto de Jaka Lakovic llegó en la segunda jornada en la pista de los London Lions (89-77).

En la cuarta jornada, Tenerife ganó 94-104 en la pista del Skyliners Frankfurt, con 30 de valoración de Kyle Guy. El domingo, en la Liga Endesa, superó 106-76 al Monbus Obradoiro con 19 triples, una cifra que iguala su tope histórico, según la crónica oficial de la ACB. Esa misma crónica recoge que el equipo encadena cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

El partido ante el Reyer se disputa en el Pabellón Santiago Martín el miércoles 28 de octubre a las 21:00 horas peninsulares (20:00 en Canarias) y cierra la participación española en la jornada 5 de la Eurocup.